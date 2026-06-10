Kto może liczyć na oferty pracy? Wskazano branże

Najwięcej ofert mogą oczekiwać osoby poszukujące pracy w HoReCa oraz technologiach i usługach IT. Firmy zatrudniają dzięki rozwojowi i technologiom, a redukcje są efektem presji ekonomicznej i działań optymalizacyjnych.

Zgodnie z raportem "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", mierzącym plany rekrutacyjne firm, prognoza netto zatrudnienia odzwierciedlająca nastroje rekrutacyjne firm w Polsce wynosi +16 proc.

Te branże zgłaszają nowe rekrutacje

"Najwięcej firm zgłaszających nowe rekrutacje jest w branży hotelarstwa & gastronomii (+28 proc.) a także technologii i usług IT (+28 proc.). O dużym optymizmie mówią też przedstawiciele finansów & ubezpieczeń (+25 proc.), budownictwa & nieruchomości (+24 proc.) oraz handlu & logistyki (+21 proc.). Mniejsze, choć nadal zauważalne szanse na zmianę pracy czekają na kandydatów w usługach profesjonalnych, naukowych & technicznych (+18 proc.) oraz informacji & komunikacji (+10 proc.). Najmniej ofert planują firmy w sektorze publicznym, ochronie zdrowia & usługach społecznych (+6 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Organizacje w Polsce planują zatrudniać nowych pracowników w związku z rozwojem działalności (46 proc. firm), rozszerzaniem jej na nowe rynki (34 proc.) oraz postępem technologicznym, który generuje zapotrzebowanie na nowe kompetencje i specjalistów (22 proc.). Dodatkowo 19 proc. pracodawców wskazuje na potrzebę zwiększania różnorodności zespołów oraz uzupełniania wakatów powstałych po odejściach pracowników w poprzednim kwartale, podano.

Redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31 proc.), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29 proc.) oraz zmian zachodzących na rynku (22 proc.). Co piąty pracodawca nie uzupełnia wakatów po odejściach pracowników, koncentrując się jednocześnie na optymalizacji procesów i łączeniu ról.

Gdzie jest największe zapotrzebowanie na pracowników?

Z kolei organizacje, które nie planują zmian kadrowych, najczęściej wskazują, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych (38 proc.). Podkreślają również stabilność sytuacji rynkowej (24 proc.) oraz realizację strategii skoncentrowanej na utrzymaniu obecnej kadry (23 proc.), czytamy dalej w materiale.

"W okresie od lipca do września 2026 roku szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników deklarują organizacje z Północy, gdzie prognoza wynosi +28 proc., Południowego Zachodu (+20 proc.) oraz z Południa (+19 proc.). Nieco mniej optymistyczne plany wskazują pracodawcy z Centrum (+9 proc.), ze Wschodu (+7 proc.) i Północnego Zachodu Polski (+7 proc.), ale nadal są one zapowiedzią dobrych szans na znalezienie nowej pracy" – przekazano także.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2026 roku został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego w okresie od 1 do 30 kwietnia 2026 roku wśród 40 592 pracodawców reprezentujących 42 rynki na świecie. W Polsce w badaniu wzięło udział 515 pracodawców.

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