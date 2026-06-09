Podwyżki dla budżetówki. Tusk: Chcielibyśmy, by to było więcej

We wtorek rząd zajmował się m.in. projektem propozycji minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2027.

W przyszłym roku budżetówka ma otrzymać 3 proc. podwyżki. – Chcielibyśmy, by to było więcej. Pilnujemy, żeby inflacja nie zjadała tych podwyżek – skomentował na konferencji prasowej premier Donald Tusk. W zeszłym roku wzrost płac w państwowych instytucjach wyniósł 5 proc., zaś w 2026 r. – 3 proc

Szef rządu nie ogłosił ostatecznej decyzji w sprawie poziomu płacy minimalnej na 2027 r. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że będzie rekomendować Radzie Ministrów minimalne wynagrodzenie na poziomie 4986 zł oraz minimalną stawkę godzinową 32,60 zł. Byłyby to wzrosty odpowiednio o 180 zł (3,7 proc.) oraz 1,20 zł (3,8 proc.). Obecnie minimalna pensja brutto to 4806 zł.

Jak zauważył portal Money.pl, podwyżki powinny być wdrażane w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Tusk o wzroście płac w Polsce. Pokazał wykres

"Wzrost płac. Po to rządzimy" – napisał w poniedziałek (8 czerwca) w serwisie X premier Donald Tusk. Szef rządu dołączył do wpisu wykres przedstawiający przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce.

Wykres zatytułowany "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce. Gospodarka narodowa, EUR, ceny bieżące" pokazuje wzrost średnich wynagrodzeń od początku lat 90. XX wieku. Według prognozy analityków Banku Pekao, w przeliczeniu na euro płace w Polsce podwoiły się w pięć lat i potroiły w dekadę.

Główny Urząd Statystyczny podał w maju, że w pierwszym kwartale 2026 r. przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w Polsce wyniosło 9562,88 zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. rok do roku. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,97 proc.

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