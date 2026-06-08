Tusk o wzroście płac w Polsce, pokazał wykres. "Po to rządzimy"

Wpis pojawił się w poniedziałek (8 czerwca) na koncie Tuska w mediach społecznościowych. "Wzrost płac. Po to rządzimy" – oznajmił szef rządu.

Prognoza Banku Pekao

Wykres zatytułowany "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce. Gospodarka narodowa, EUR, ceny bieżące" pokazuje wzrost średnich wynagrodzeń od początku lat 90. XX wieku. Według prognozy analityków Banku Pekao, w przeliczeniu na euro płace w Polsce podwoiły się w pięć lat i potroiły w dekadę.

"Polacy mogą poczuć się bogatsi zagranicą. Wydaje się, że tego przez lata brakowało. Wzrostowi płac w zł towarzyszyła bowiem deprecjacja złotego i wynagrodzenia przeliczone na twardą walutę w zasadzie stały w miejscu. Klasie średniej brakowało konwergencji nominalnej" – czytamy w komentarzu zamieszczonym na portalu X.

"W tej dekadzie nadrobiliśmy zaległości w tym zakresie. To jednak generuje i wygranych, i przegranych. Płace w EUR to miara naszej konkurencyjności kosztowej a ich skokowy wzrost wyjaśnia wiele zjawisk i trendów z ostatnich lat, od kłopotów wielu branż przemysłu, po zakończenie boomu na outsourcing usług do Polski. Czy inwestorzy będą tu chętnie otwierać nowe centra usług wspólnych? Naszym zdaniem nie" – prognozują eksperci Pekao.

Ile zarabiają Polacy? Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podał w maju, że w pierwszym kwartale 2026 roku przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w Polsce wyniosło 9562,88 zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. rok do roku. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,97 proc.

Dla porównania minimalna pensja brutto to 4 806 zł, czyli około 3 500–3 600 zł netto miesięcznie.

Wzrost wynagrodzeń pozostaje jednym z kluczowych wskaźników sytuacji na rynku pracy. Na jego dynamikę wpływają m.in. tempo wzrostu gospodarczego, inflacja oraz produktywność przedsiębiorstw.

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