Straż Graniczna płaci nawet 6100 zł netto na start. Ponad 200 wolnych miejsc

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", formacja planuje przyjęcie łącznie do 230 osób – 120 do służby przygotowawczej i stałej oraz 110 do służby kontraktowej.

Funkcjonariusze poniżej 26. roku życia mają otrzymywać około 6100 zł na rękę, natomiast starsi – około 5600 zł netto. Do pensji dochodzą dodatki i świadczenia przewidziane podczas służby w Straży Granicznej.

Dziennik przypomina, że funkcjonariusze mogą liczyć m.in. na świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 zł miesięcznie, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby oraz dodatki służbowe. W zależności od odległości refundacja kosztów dojazdu wynosi od około 140 do 220 zł miesięcznie.

Nabór do służby w Straży Granicznej. Pensja to nie wszystko

Jak podaje "DGP", rekrutacja rozpoczyna się od rejestracji w internetowym module "Nabór do służby w SG". Następnie kandydaci ustalają termin złożenia dokumentów z przedstawicielami Wydziału Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje m.in. test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Gazeta odnotowuje, że zwiększenie liczby etatów wiąże się z modernizacją SG oraz wzmacnianiem ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W skali kraju do 2029 r. planowane jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy tej formacji o około 3 tys. osób.

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