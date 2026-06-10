Niepokojące zatrzymanie dziennikarza. RPO interweniuje w głośnej sprawie

Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do głośnej sprawy aresztowania dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Biuro Rzecznika zwróciło uwagę, że kwestia tymczasowego aresztowania od lat budzi poważne zastrzeżenia. Jak podkreślono, "nadużywanie tymczasowego aresztowania jest w Polsce trwającym od lat problemem systemowym, potwierdzanym przez kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka, a także organizacje pozarządowe".

Aresztowany dziennikarz. RPO: Szczególny przypadek

Rzecznik zwrócił również uwagę na praktykę stosowania tego środka. Jak napisano, "wielokrotnie w Polsce tymczasowe aresztowanie jest stosowane automatycznie, jako domyślny środek zapobiegawczy". Autorzy oświadczenia podkreślili przy tym, że "areszt powinien być poprzedzony wnikliwą analizą, czy pozbawienie wolności człowieka – objętego domniemaniem niewinności – jest rzeczywiście konieczne".

Osobny fragment stanowiska poświęcono sytuacji, gdy aresztowanie dotyczy dziennikarza. W ocenie RPO jest to "szczególny przypadek", ponieważ "mając na uwadze fundamentalne zasady demokracji, do których należy wolność prasy, organy państwa powinny wyjaśnić opinii publicznej przyczyny aresztowania – na tyle, na ile jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania".

Areszt formą represji?

Rzecznik zaznaczył również, że konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących motywów działań organów państwa. "W szczególności konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do tego, czy wniosek o tymczasowe aresztowanie nie był pretekstem do zastosowania represji za krytykę formułowaną przez dziennikarza względem władzy i jej organów" – napisano.

W końcowej części oświadczenia RPO ponowił apel o reformę przepisów regulujących stosowanie tymczasowego aresztowania. Jak wskazano, zmiany powinny uwzględniać standardy państwa demokratycznego, stanowiska organizacji pozarządowych oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rzecznik zwrócił się także do prokuratury o przedstawienie opinii publicznej powodów, które doprowadziły do skierowania wniosku o areszt wobec dziennikarza śledczego. Jak podkreślono, prokuratura powinna wyjaśnić zarówno "podstawy prawne i faktyczne, które zostały uznane za uzasadniające wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania", jak i przyczyny, "dla których nie uznano za wystarczające zastosowanie innego typu środków zapobiegawczych".

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