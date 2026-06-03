Podwyżka stóp procentowych? Glapiński zabrał głos

Dyskusja o podniesieniu stóp mogłaby powrócić w obliczu podwyżek cen paliw.

"Mamy do czynienia z lekko podwyższoną inflacją, ale w ramach celu NBP, której towarzyszy niewielkie osłabienie wzrostu gospodarczego i hamująca dynamika płac. Co istotne, jak na razie szok inflacyjny jest mniejszy, niż niektórzy się obawiali" – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"Inflacja się lekko obniżyła, GUS podał inflację niższą, niż się wszyscy spodziewali. Trudno to interpretować inaczej niż jako element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki. W przekonaniu Rady, obecny poziom stóp jest dobry; jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację [...] i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany. Jeśli się utrzymają wszystkie czynniki, to wniosek jest oczywisty" – powiedział szef RPP, pytany, czy od ostatniego posiedzenia zmalało prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych i czy bardziej prawdopodobna jest stabilizacja stóp do końca roku, czy podwyżka.

Stopy procentowe w górę? Prezes NBP wskazał jeden warunek

Ze słów Glapińskiego wynika, że dyskusja o podniesieniu stóp mogłaby powrócić w obliczu podwyżek cen paliw.

"Gdyby ceny ropy i – odpowiednio – paliw jednak się podwyższyły trwale i gdyby rząd zaprzestał – co kosztuje dużo przecież – podtrzymywania tych cen na niższym poziomie, no to wtedy oczywiście taka dyskusja by się pojawiła. Natychmiastowo" – powiedział, pytany, w jakich warunkach RPP myślałaby o podwyżkach stóp.

Wczoraj Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

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