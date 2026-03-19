Będą odprawy dla górników. Zawarto umowę

Dzięki podpisanej umowie spółka finalizuje obecnie niezbędne formalności, umożliwiające pracownikom skorzystanie z osłon socjalnych.

"W Polskiej Grupie Górniczej chęć skorzystania z Jednorazowych Odpraw Pieniężnych zgłosiło blisko 600 osób. Wypłata świadczeń rozpocznie się w kwietniu br." – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

Tyle wyniosła prognozowana strata PGG

Jak poinformował na początku lutego br. wiceprezes PGG ds. finansów Bartosz Kępa, prognozowana strata netto Polskiej Grupy Górniczej za 2025 rok wyniosła 5 mld zł. Jest to spadek o 1,4 mld zł w porównaniu do 2024 roku.

Kępa wskazał, że przychody ze sprzedaży węgla wyniosły w 2025 r. ok. 7,1 mld zł, ok. 2,3 mld zł mniej do roku. Warto zauważyć, że plan przychodów wykonano w 103 proc. "Koszty operacyjne i wydatki kapitałowe wyniosły ok. 12,6 mld zł – w tej pierwszej grupie spadły o 0,4 mld zł rdr, a w drugiej o 0,9 mld zł" – podał "Puls Biznesu".

"W ub. roku wydobycie PGG, przy pełnej realizacji planu, wyniosło blisko 16 mln ton, z czego 14,9 mln ton to węgiel energetyczny (jeszcze pięć lat wcześniej PGG wydobyła go 20,3 mln ton), a pozostała część – węgiel koksowy. Wykonano przy tym też pełny plan sprzedaży" – czytamy na pb.pl.

Ratunek dla innej spółki węglowej? JSW zawarła umowę

Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę roczną z ArcelorMittal Poland na sprzedaż węgla koksowego w 2026 roku – podała w ubiegłym tygodniu spółka.

Szacowana wartość umowy wynosi 2,1 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum aneks do umowy finansowania w formule sustainability-linked loan – podała w poniedziałek spółka.

Na mocy aneksu m.in. będzie dozwolone zbycie akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych do ARP.

