Sprawa Sławomira Nowaka. Nowe, zaskakujące doniesienia

Sławomir Nowak, były minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska, jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy.

Według ustaleń "Faktów" TVN, w piątek podczas wstępnego posiedzenia w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów zapadła decyzja o umorzeniu tzw. "polskiego wątku" afery korupcyjnej Nowaka. Sąd powołał się na przepisy mówiące o "oczywistym braku podstaw oskarżenia".

Proces Nowaka nawet nie ruszy. Sąd tak zdecydował

Joanna Broniszewska, pełnomocnik Nowaka, powiedziała, że proces nie ruszy. – Sąd wyraźnie podkreślił, że nie ma żadnych dowodów świadczących o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa przez mojego klienta – dodała.

Nowak oświadczył, że jest daleki od triumfalizmu, ale decyzja sądu przywróciła mu wiarę w wymiar sprawiedliwości. – Mam gorzką satysfakcję, że to na moim przypadku wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. Całe oskarżenie opiera się na pomówieniach tej samej osoby – argumentował.

Do wniosku obrony o umorzenie postępowania przyłączył się prokurator. Jak podają "Fakty", prokurator referent tej sprawy został wymieniony po zmianie władzy.

Główny proces Sławomira Nowaka, dotyczący w dużej mierze rzekomej korupcji na Ukrainie, wciąż toczy się w stołecznym sądzie.