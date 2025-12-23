Katastrofa samolotu w Turcji. Na pokładzie był ważny wojskowy

Tureckie służby dotarły do wraku samolotu, którym podróżował szef sztabu armii Libii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, a także cztery inne osoby – przekazał minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya. Wcześniej lokalne media informowały, że z samolotem utracono kontakt radiowy.

Maszyna wystartowała z lotniska Esenbonga w Ankarze i leciała do Trypolisu, stolicy Libii. Wrak odnaleziono w okolicach stolicy Turcji, w dystrykcie Haymana. Premier Libii Abd al-Hamid ad-Dubajba potwierdził w oświadczeniu, że otrzymał informację o śmierci szefa Sztabu Generalnego Mohammeda Aliego Ahmeda Al-Haddada. Podkreślił, że opłakuje wojskowego.

Katastrofa samolotu w Turcji

Samolot typu Falcon 50 o numerze 9H-DFJ miał zgłosić potrzebę awaryjnego lądowania, gdy znajdował się nad Ankarą. Chwilę później utracono z nim kontakt. Do tragicznego zdarzenia doszło o godz. 20:52 czasu lokalnego (godz. 18:52 w Polsce).

Szef armii Libii spotkał się z ministrem obrony Turcji Yasarem Gulerem, a także swoim tureckim odpowiednikiem Selcukiem Bayraktaroglu i innymi tureckimi dowódcami wojskowymi.