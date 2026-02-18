Tyle milionów mieszkańców Niemiec nie mówi w domu po niemiecku

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w Niemczech 15,5 mln osób mówi w miejscach zamieszkania w innym języku, niż niemiecki.

15,5 milionów mieszkańców Niemiec nie mówi w domu po niemiecku

Republika Federalna Niemiec jest zamieszkana przez 83,4 milionów ludzi. 15,5 milionów mówi w domach w innym języku, niż niemiecki. Tak wynika z danych, które przedstawił niemiecki urząd statystyczny. Osoby te w swoich domach mówią po niemiecku tylko wyjątkowo albo w ogóle.

Łącznie tylko 77 proc. mieszkańców Niemiec mówi w domu wyłącznie po niemiecku. Kolejne 17 proc. mówi w domu w różnych językach, stosując niemiecki zwykle tylko pomocniczo. 6 proc. niemieckiego nie używa w domu w ogóle.

Najczęstsze z języków, którymi posługują się przybysze w domach i mieszkaniach, to turecki, rosyjski oraz arabski. Chodzi zatem zarówno o migrantów z Turcji, którzy pomimo życia w Niemczech od lat wcale się nie zniemczają, jak o przybyszów z Ukrainy i Rosji czy nowych migrantów z krajów arabskich.

Więcej dobrowolnych powrotów

Jednocześnie, jak podaje Deutsche Welle, w 2025 roku znacznie wzrosła liczba "uchodźców" przebywających w Niemczech na podstawie zezwolenia na pobyt tolerowany, którzy dobrowolnie powrócili do swoich krajów.

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w Norymberdze podaje, że w 2024 roku z możliwości powrotu do kraju pochodzenia z pomocą niemieckich władz skorzystało 10 358 osób, natomiast w ubiegłym roku było ich już 16 576.

– O 60 procent więcej dobrowolnych powrotów niż w roku poprzednim: to ważny element zmiany w polityce migracyjnej – powiedział minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, cytowany przez dw.com.

