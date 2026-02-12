Przedsiębiorca: Zostaliśmy skolonizowani przez imigrantów. Starmer reaguje

– Nie da się mieć gospodarki z 9 milionami ludzi pobierających zasiłki i ogromną liczbą imigrantów napływających do kraju. Mam na myśli, że Wielka Brytania została skolonizowana. To kosztuje za dużo pieniędzy. Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów, czyż nie? Chodzi mi o to, że w 2020 r. populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 58 milionów, teraz wynosi 70 milionów. To 12 milionów ludzi więcej – przyznał Jim Rafcliffe w wyemitowanej w środę wieczorem rozmowie ze stacją Sky News.

Starmer: Jim Ratcliffe powinien przeprosić

Fragment wypowiedzi o "kolonizowaniu" kraju przez imigrantów nie spodobał się premierowi Keirowi Starmerowi z Partii Pracy. "Obraźliwe i błędne. Wielka Brytania jest dumnym, tolerancyjnym i różnorodnym krajem. Jim Ratcliffe powinien przeprosić" – napisał na platformie X lewicowy polityk.

W ub. roku przez Wielką Brytanię przetoczyła się fala masowych manifestacji przeciwko islamizacji kraju z kulminacyjnym gigantycznym marszem 14 września w Londynie. Media w Polsce przedstawiały wówczas te demonstracje jako marsze nacjonalistów bądź skrajnej prawicy. Brytyjskie władze mocno zwalczają krytykę pozaeuropejskiej migracji na wyspę, każąc ludzi nawet za niewłaściwe wpisy w internecie.

Jim Rafcliffe jest założycielem i prezesem konglomeratu chemicznego INEOS, a w grudniu 2023 r. został mniejszościowym udziałowcem klubu piłkarskiego Manchester United. Regularnie jest klasyfikowany w czołówce najbogatszych obywateli Wielkiej Brytanii.

Telewizja Sky News sprostowała przytoczone przez niego liczby, ponieważ były niedokładne. Według danych urzędu statystycznego ONS, populacja Wielkiej Brytanii w połowie 2020 r. wynosiła 67 mln, zaś w połowie 2024 r. – 70 mln, natomiast wspomniane przez niego 58 mln liczyła w 2000 r.

Wielka Brytania będzie w przyszłości jak Iran?

We wrześniu ub. roku o postępach islamizacji Wielkiej Brytanii Radek Pogoda, przedsiębiorca, konsultant biznesowy i komentator m.in. na kanale "Do Rzeczy" mówił w rozmowie z Mikołajem Dowejką na "Nam Zależy". W jego ocenie w przyszłości Wielka Brytania będzie pierwszym dużym europejskim krajem, w którym zapanuje islam. Jak podkreślił, islamizacja Europy postępuje, ponieważ nasz kontynent zrezygnował z trzech zasad cywilizacji zachodniej.

Pogoda zwrócił uwagę, że wielu ludzi w Polsce wciąż patrzy na islam wyłącznie jako na religię, podczas gdy jest to system społeczny strukturyzujący całe życie człowieka. Tam, gdzie islam przejmuje władzę, wprowadza swoje prawa oraz zasady i narzuca je rodzimej ludności szczególnie szybko, jeśli ta z jakichś powodów nie podejmuje obrony. Jak przypomniał Pogoda, w Wielkiej Brytanii muzułmanie przejmują coraz ważniejsze stanowiska polityczne. To już nie tylko radni i burmistrzowie miast. Islamistka Shabana Mahmood z Partii Pracy została niedawno ministrem spraw wewnętrznych.

Pytany, co wydarzy się z Wielką Brytanią po tym, jak zostanie całkiem opanowana przez islam, Pogoda odpowiedział, że będzie nadal funkcjonowała, tak jak np. funkcjonuje Iran. – Wielka Brytania rządzona prawem szariatu, czy po prostu przejętym politycznie przez imigrantów, też będzie funkcjonować. Będzie pierwszym dużym muzułmańskim krajem wyposażonym w broń atomową, złoża na Morzu Północnym itd. – zwrócił uwagę.

Czytaj też:

Mają dość utrzymywania migrantów. Rząd zapowiada deportacje całych rodzinCzytaj też:

Kryzys migracyjny? Rezultat. Rządy w Europie pozwalają na kolonizacjęCzytaj też:

"Tak czy nie?". W brytyjskim parlamencie dyskutują o prawie szariatu