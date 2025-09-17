Islamizacja w Europie. Pogoda: Ten kraj jest już przegrany

O postępach islamizacji Wielkiej Brytanii Radek Pogoda, przedsiębiorca, konsultant biznesowy i komentator mówił w rozmowie z Mikołajem Dowejką na kanale "Nam Zależy".

Pogoda: Europa upadnie pod naporem migracji

Zdaniem Pogody Europa upadnie pod naporem migracji. Sama odeszła bowiem od fundamentów cywilizacyjnych, na których została zbudowana: greckiej filozofii, prawa rzymskiego i wartościach religii chrześcijańskiej. Islam, który wprowadza obecnie na naszym kontynencie własne porządku, jest z tymi podstawowymi europejskimi filarami niekompatybilny.

Pogoda zwrócił uwagę, że wielu ludzi w Polsce wciąż patrzy na islam wyłącznie jako na religię, podczas gdy jest to system społeczny strukturyzujący całe życie człowieka. Tam, gdzie islam przejmuje władzę, wprowadza swoje prawa oraz zasady i narzuca je rodzimej ludności szczególnie szybko, jeśli ta z jakichś powodów nie podejmuje obrony.

Jak przypomniał Pogoda, w Wielkiej Brytanii muzułmanie przejmują coraz ważniejsze stanowiska polityczne. To już nie tylko radni i burmistrzowie miast. Islamistka Shabana Mahmood z Partii Pracy została niedawno ministrem spraw wewnętrznych.

"Wielka Brytania jest już przegrana"

– Brytyjczycy mają głęboko przegwizdane – powiedział Pogoda. – Oni już przegrali? – zapytał prowadzący. – Moim zdaniem tak – odpowiedział jego gość. Aby to zobrazować, podał przykład Londynu – burmistrz oczywiście muzułmanin – w którym jest ponad 700 meczetów. – Mimo tylu meczetów trzy, cztery razy w miesiącu, na wybranych placach zbiera się na modły kilkuset muzułmańskich mężczyzn po to, żeby dać jasny sygnał poziomu swojej dominacji nad regionem – powiedział.

Pogoda przypomniał, że w wielu brytyjskich miastach muzułmanie opanowali już całe dzielnice. Są miejsca, gdzie nie ma już żadnych urodzin z kultury innej niż muzułmańskiej. – Wielka Brytania jest już przegrana. Nie ma możliwości bez rozlewu krwi odbić tego kraju dla kultury brytyjskiej, kultury zachodnioeuropejskiej – powiedział Pogoda.

Kalifat też będzie funkcjonował

Pytany, co wydarzy się z Wielką Brytanią po tym, jak zostanie całkiem opanowana przez islam, Pogoda odpowiedział, że będzie nadal funkcjonowała, tak jak np. funkcjonuje Iran. – Wielka Brytania rządzona prawem szariatu, czy po prostu przejętym politycznie przez imigrantów, też będzie funkcjonować. Będzie pierwszym dużym muzułmańskim krajem wyposażonym w broń atomową, złoża na Morzu Północnym itd. – zwrócił uwagę.

Brytyjskie władze tępią Brytyjczyków za "mowę nienawiści"

Przypomnijmy, że choć po latach przyzwolenia na masową migrację, Brytyjczycy zaczęli się jej mocno sprzeciwiać – 14 września w Londynie odbyła się największa w historii kraju manifestacja, właśnie przeciwko masowej migracji – problem polega m.in. na tym, że lewicowe władze świadomie i celowo kontynuują politykę zasiedlania kraju ludnością napływającą z Bliskiego Wschodu i Afryki. Brytyjczycy trafiają do więzień, czasem na kilka lat, za wpisy w internecie krytykujące tę politykę. Jest to nazywane "mową nienawiści".

