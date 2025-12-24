O tym, jak katolicy są wykorzystywani do budowy armii europejskiej

Współczesne działania UE, które wywołują sprzeciw czy niezadowolenie wśród katolików, przedstawiane są jako „błędy i wypaczenia” rzekomo słusznej idei, która na początku nie miała ponoć naruszać suwerenności państw narodowych. Narracja ta mija się zupełnie z prawdą i ma na celu manipulowanie dużej części społeczeństwa, która ma wierzyć, że budowanie wspólnej „armii europejskiej” ma być czymś dobrym, chrześcijańskim a wręcz nawet katolickim. Propagowanie wśród katolików przekonania, że na początku miało być inaczej, że miała to być tylko wspólnota gospodarcza i nic więcej, całkowicie mija się z prawdą. Jak również to, że głównymi pomysłodawcami tego projektu byli katolicy. Przyjrzyjmy się więc faktom.

Jerzy Chodorowski, autor najlepszych dostępnych na rynku prac na temat integracji europejskiej, w książce Rodowód ideowy Unii Europejskiej, twórców integracji podzielił na ideologów, architektów i realizatorów. Jego zdaniem ideologiem i architektem był Richard Nikolaus Eijiro hrabia Coudenhove-Kalergi, twórcami natomiast Jean Monnet oraz Józef Retinger, postać owiana wieloma tajemnicami. Retinger, nazywany szarą eminencją integracji, już w 1946 roku założył Niezależną Ligę Współpracy Ekonomicznej. Warto wskazać, że z Retingerem blisko współpracował Hermann Josef Abs, który przewodniczył niemieckiej sekcji Niezależnej Ligi Współpracy Ekonomicznej. Abs był od 1938 roku członkiem zarządu największego w Niemczech Deutsche Banku, brał udział w jego rearyzacji, jak również innych przedsięwzięciach tej instytucji w czasie II wojny światowej. W ponownie otwartym w 1957 roku banku stanął na czele zarządu i sprawował tę funkcję przez 10 lat. Zasiadał także w zarządach dwudziestu kilku firm. Tak jak w III Rzeszy, tak samo w RFN był jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Efektem pracy Ligi był m.in. Kongres haski (Kongres Europejski w Hadze), zorganizowany przez Józefa Retingera i Duncana Sandysa w Hadze w dniach 7–10 maja 1948 roku. Kongres zapoczątkował utworzenie Rady Europy i powstanie Ruchu Europejskiego. Za bezpośrednich twórców integracji Chodorowski uznaje natomiast Roberta Schumana, Konrada Adenauera oraz Alcido de Gasperi. Ci chadeccy politycy byli więc tylko i wyłącznie narzędziem w ręku prawdziwych architektów i pomysłodawców integracji, którzy do dziś pozostają w cieniu. Tak więc już wtedy powstał układ, który istnieje do dziś, polegający na tym, że katolicy są instrumentalnie wykorzystywani do celów zniszczenia suwerennych państw i narodów w Europie.

Początkiem instytucjonalnej integracji była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), która została powołana do życia w 1952 roku. Z propozycją jej utworzenia wystąpiła Francja w 1950 roku, w postaci tzw. planu Schumana. Jak do tego doszło, że to właśnie Francja wysunęła ten pomysł?

Francja była bardzo aktywna w procesie integracji europejskiej, gdyż jej władze wierzyły – i wydaje się, że do dzisiaj wierzą – że w ten sposób po pierwsze, ograniczą potencjał Niemiec, a po drugie, stworzą przeciwwagę dla wpływów USA w Europie. Zaraz po wojnie cele Francji były następujące: niedopuszczenie do powstania scentralizowanej Rzeszy; odsunięcie granicy Niemiec do Renu i oddanie obszaru na zachód od tej rzeki pod kontrolę Francji; oddanie Zagłębia Ruhry pod status międzynarodowy. Podstawowym żądaniem było ekonomiczne włączenie Zagłębia Saary do Francji. Francja początkowo dążyła do całkowitego ograniczenia potencjału gospodarczego Niemiec, choćby przez ich rozczłonowanie, ale USA – a także Wielka Brytania i Watykan – miały inne plany co do tego przegranego formalnie kraju. Niemcy miały odegrać kluczową rolę jako sojusznik Zachodu, miały zostać „przywrócone” Europie i podniesione do poziomu ekonomicznego co najmniej równego Francji. Francja musiała więc dostosować się do linii anglosaskiej i watykańskiej – dotychczasowa ideologia „niebezpieczeństwa niemieckiego” musiała zostać zastąpiona ideologią „zagrożenia komunistycznego”. Aby jednakże w jakiś sposób zachować nadzór nad rozwojem sytuacji w Niemczech, Francja zaczęła myśleć o stworzeniu szerszej unii krajów europejskich. Pomysł ten popierali francuscy socjaliści, jak choćby Léon Blum, podczas wojny więziony przez niemieckiego okupanta, który uważał, że dzięki integracji europejskiej będzie można okiełznać Niemców. Drugą siłą popierającą integrację europejską była chadecja, ściśle współpracująca z Watykanem i reprezentująca chrześcijańską ideę pojednania i współpracy. Oprócz tego, do formowania międzynarodowych związków gospodarczych przynaglała też wielka finansjera i francuski przemysł ciężki, zainteresowany powstaniem rynku ponadnarodowego i wykorzystywaniem surowców leżących blisko granicy, których brakowało w kraju (węgiel koksujący), oraz w umacnianiem swej pozycji, podmywanej przez ruch lewicowy.

Francuzi wierzyli więc, że będą w stanie objąć przywództwo w procesie integracji i w ten sposób pośrednio kontrolować RFN. I tak, w maju 1950 roku, na konferencji prasowej z okazji piątej rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi, Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, wysunął propozycję, by francusko-niemiecka produkcja węgla i stali została oddana pod zarząd wspólnej władzy, z intencją ustanowienia wspólnoty, otwartej także dla innych krajów europejskich (plan Schumana). W ten sposób niemożliwa miała stać się w przyszłości wojna między Francją a Niemcami.Zasoby węgla i produkcja stali były podstawą sukcesów militarnych III Rzeszy, której sercem gospodarczym było Zagłębie Ruhry, Zagłębie Saary i Górny Śląsk. Chodziło więc o utworzenie mechanizmu kontroli tych zasobów właśnie poprzez instytucję ponadnarodową. Faktycznym autorem tej koncepcji był Jean Monnet. I rzeczywiście, 18 kwietnia 1951 roku, na mocy traktatu podpisanego w Sali Zegarowej pałacu Quai d’Orsay przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN oraz Włochy, powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. Na utworzenie tej organizacji naciskali Amerykanie, mając bowiem na oku remilitaryzację RFN, dążyły do zniesienia ograniczeń w produkcji niemieckiej stali.

Kolejnym krokiem w kierunku integracji miał być projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO), jak również Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP). Projekt EWO przedstawiła Francja w październiku 1950 roku (plan Plevena). Francuzi byli niechętni remilitaryzacji Niemiec, ale naciski Anglosasów były zbyt duże, by można było powstrzymać ten proces. Stąd też utworzenie wspólnej armii miało przeszkodzić w utworzeniu nowej narodowej armii niemieckiej. Francja liczyła na objęcie dowództwa nad armią europejską. Wbrew francuskim kalkulacjom, największym zwolennikiem projektu stały się właśnie Niemcy. W 1952 r. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały układ, który przewidywał utworzenie zintegrowanej armii europejskiej, w tym jednostek niemieckich, kierowanej przez Europejski Komisariat Obrony. Wszystkie krajowe siły zbrojne miały wchodzić w skład armii europejskiej, dla której przewidziano wspólny budżet, organizację, jednolity system wyszkolenia, dyscypliny, umundurowania i uzbrojenia. Jednakże w głosowaniu z 30 sierpnia 1954 roku francuskie Zgromadzenie Narodowe odmówiło ratyfikacji układu, z powodów opisanych poniżej, przez co projekt upadł.

Do EWO miała dołączyć Europejska Wspólnota Polityczna, która miała oficjalnie pełnić demokratyczną europejską kontrolę nad armią europejską. Prace nad utworzeniem EWP rozpoczęto już 23 lipca 1952 roku, a więc w dniu wejścia w życie traktatu o utworzeniu EWWiS. Powołano specjalny organ, nazwany Tymczasowym Zgromadzeniem, któremu przewodniczył belgijski polityk Paul-Henri Spaak, a szefem Komisji Konstytucyjnej został Niemiec Heinrich von Brentano. Projekt zakładał utworzenie federacji europejskiej, z dwuizbowym parlamentem, na który miały składać się wybierana w wyborach powszechnych Izba Ludowa i Senat Europejski wyznaczany przez parlamenty narodowe. Funkcję rządu miała pełnić Rada Wykonawcza, odpowiedzialna przed Izbą Ludową i Prezydentem wybieranym przez europejski Senat. Projekt przewidywał także utworzenie Trybunału Sprawiedliwości i Rady Społeczno-Ekonomicznej. W związku z odrzuceniem przez francuskie Zgromadzenie Narodowe ratyfikacji traktatu o utworzeniu EWO, także i projekt utworzenia EWP upadł.

Tempo było więc imponujące. Gdyby plany się powiodły, to już w połowie lat 50. powstałoby państwo europejskie i armia europejska. Wtedy jednak ostatecznie sami Francuzi zablokowali projekt, który współtworzyli, i ostatecznie przeciwstawili się amerykańskim i niemieckim naciskom. W dużej mierze na tę decyzję wpłynęła postawa papieża Piusa XII, który był absolutnie najbardziej zagorzałym zwolennikiem tych obydwu projektów i dążył do likwidacji suwerennych państw narodowych i utworzenia „chrześcijańskiej zjednoczonej Europy”, co było całkowitą utopią. Projektowi temu przeciwstawili się francuscy komuniści, którzy absolutnie nie chcieli słyszeć o „papieskiej Europie”! Wbrew więc temu, co się opowiada na polskiej prawicy, to właśnie francuscy komuniści zablokowali w latach 50. utworzenie europejskiego superpaństwa! Razem z gaullistami, na których głosowali francuscy katolicy, także w dużej mierze na złość papieżowi, który dosłownie próbował zmusić ich do głosowania na popieranych przez Watykan chadeków. Gallikańska i narodowa tradycja były wtedy jeszcze we Francji zbyt żywe, na szczęście dla Europy nie udało się wtedy papiestwu złamać Francji kręgosłupa, co doskonale wpisało się w prawie 1000 letnią tradycję powstrzymywania przez Francję prób utworzenia paneuropejskiego imperium. Z tej samej tradycji wynikało to, że niemieckie kręgi władzy były bardzo zaangażowane w te projekty, co bynajmniej nie wynikało z zależności Niemiec od USA, jak to się próbuje wmówić polskiej prawicy. Oficjalnie wszystkie one miały ograniczyć suwerenność także Niemiec, ale elity tego państwa wiedziały, że po pierwsze, to za nimi, a nie za Francją, stoją Amerykanie i Watykan, a po drugie, wiedzieli że bez większych problemów będą w stanie przejąć kontrolę nad tymi instytucjami i będą nimi zarządzać we własnym interesie.

W latach 50. sprawy tworzenia państwa i armii europejskiej były więc już bardzo zaawansowane, ale ze względu na nieugiętość Francuzów zostały zastopowane. Musiano więc zmienić strategię i pójść drogą stopniowego przełamywania oporu Francji, jak i innych przeciwników utworzenia europejskiego superpaństwa. Realizacji nowej strategii miało służyć utworzenie w 1957 roku Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Cel pozostał ten sam, zmieniła się tylko metoda.

Rozmowy rozpoczęły się na konferencji w Mesynie w czerwcu 1955 roku, po czym odbyto wiele kolejnych spotkań na szczeblu rządowym i eksperckim, czego zwieńczeniem było powstanie komitetu przygotowawczego pod przewodnictwem ówczesnego ministra spraw zagranicznych Belgii, socjalisty Paula-Henriego Spaaka. 21 kwietnia 1956 roku opublikowany został tzw. raport Spaaka, który przewidywał utworzenie wspólnego rynku i wspólnoty energii atomowej. 25 marca 1957 roku w Rzymie podpisano odpowiednie traktaty, które weszły w życie z 1 stycznia 1958. Od tamtej pory, metodą tworzenia faktów dokonanych, suwerenność państw narodowych jest sukcesywnie ograniczana, a obecnie mamy do czynienia z próbą stopniowego scalania armii narodowych w nowy, paneuropejski twór, w którym bez wątpienia to Niemcy mają odgrywać kluczową rolę.

