Zmiany kadrowe. Leon XIV mebluje ważne diecezje

W ostatnich dniach papież Leon XIV podjął kilka znaczących decyzji personalnych. Najpierw obsadził archidiecezję Nowego Jorku – z racji na świat polityki, jedną z najważniejszych diecezji na całym globie. Nowym metropolitą zostanie tam Ronald Hicks, biskup dość wyraźnie związany ze środowiskiem Partii Demokratycznej. Jest protegowanym bardzo liberalnego kardynała Blase Cupicha, w 2021 roku stawał publicznie w obronie Joe Bidena przed tymi biskupami, którzy chcieli odmówić mu możliwości przyjmowania Komunii świętej z racji na jego poparcie dla aborcji. Nawet jeżeli Hicks nie jest jakimś awangardzistą rewolucji, to na pewno nie konserwatysta – wprost przeciwnie.