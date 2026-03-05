Jak polska gospodarka wypada na tle UE. Widać znaczącą różnicę

W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,6 proc., podczas gdy w całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,3 proc. w ujęciu rocznym i o 0,1 proc. m/m.

Eurostat podał również, że sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc.

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał 1,7 proc. wzrostu w ujęciu rocznym oraz 0,2 proc. w miesięcznym.

"Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, najwyższy miesięczny wzrost całkowitej wartości handlu detalicznego odnotowano w Estonii (+4,4 proc.), na Łotwie (+2,8 proc.) i w Portugalii (+2 proc.). Największy spadek odnotowano na Słowacji (-3,5 proc.), w Słowenii (-1,9 proc.) i Chorwacji (-1,3 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie na potęgę. Alarmujące liczby

Mniej optymistycznie wyglądają natomiast dane dotyczące długu ciążącego polskim finansom. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 roku wzrosło bowiem aż o 46,4 mld zł (2,4 proc.) miesiąc do miesiąca i wyniosło ok. 1 mld 998,3 mld zł. Oznacza to, że choć poziom zadłużenia mieści się w rządowych planach, to tempo jego wzrostu wyraźnie przyspieszyło.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

dług krajowy: ok. 1.595,0 mld zł;

dług w walutach obcych: ok. 403,3 mld zł (tj. 20,0 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Z kolei na koniec grudnia 2025 roku zadłużenie wynosiło 1 951 937,7 mln zł. Oznacza to wzrost o 322,6 mld zł, czyli niemal 20 proc. w porównaniu z końcem 2024 roku.

