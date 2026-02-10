"Wyrażamy głębokie zaniepokojenie konsekwencjami". Mocny list europosłów do von der Leyen

W ostatnich dniach głośno było o decyzji rządu Hiszpanii, który zalegalizował pobyt w tym kraju 500 tysięcy nielegalnych imigrantów. Jeszcze głośniejszym echem odbiła się wypowiedź jednej z tamtejszych europarlamentarzystek Irene Montero, która stwierdziła, że należy nadać im prawa wyborcze, żeby mogli uczestniczyć w hiszpańskich wyborach.

Europosłowie wyrażają zaniepokojenie

Grupa europosłów, na czele której stoi Jacek Ozdoba wystosowała list do szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz komisarza ds. wewnętrznych i migracji Magnusa Brunera, w którym wyrazili zaniepokojenie decyzją hiszpańskich polityków. Autorzy listu wskazują na niepokojące konsekwencje legalizacji pobytu nielegalnych migrantów w jednym z państw UE.

"Hiszpania, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, ponosi szczególną odpowiedzialność za ochronę wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Decyzje podejmowane na poziomie krajowym, które mogą skutkować przyznaniem dodatkowych praw osobom wcześniej przebywającym nielegalnie na terytorium Unii Europejskiej, mają bezpośredni wpływ na wszystkie państwa członkowskie, w szczególności w kontekście swobody przepływu osób" – czytamy w piśmie.

Europosłowie wskazują, że istnieją poważne wątpliwości w kwestii tego, czy decyzja o legalizacji została poprzedzona "wystarczającą, jednolitą oraz skuteczną weryfikacją" tożsamości, historii pobytu, a także ewentualnych powiązań przestępczych lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego migrantów.

W związku z tym autorzy listu domagają się podjęcia pilnej debaty w Parlamencie Europejskim, zwrócenia się do rządu w Madrycie z żądaniem przedstawienia wyjaśnień w kwestii okoliczności podjęcia decyzji i legalizacji oraz dokonania oceny zgodności podjętych działań z prawem Unii Europejskiej, w tym z zasadami wspólnej polityki migracyjnej i azylowej. W przypadku stwierdzenia naruszeń unijnych przepisów, autorzy listu domagają się wdrożenia instrumentów nadzorczych.

"Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego stoimy na stanowisku, że działania w obszarze polityki migracyjnej nie mogą być podejmowane kosztem bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej ani bez odpowiedniej koordynacji na poziomie wspólnotowym" – podkreślono.

Aktualnie pod listem podpisało się 26 posłów, z grupy: EPP (Łotewska, Słoweńska delegacja), ECR, Patriotów, Europa Suwerennych Narodów i posłów Niezrzeszonych. Jak wskazał Ozdoba, dziś wieczorem w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat decyzji hiszpańskiego rządu.

