La gran sustitución, czyli wielka podmiana po hiszpańsku

Gdyby Irene Montero była marginalnym politykiem z kanapowej partyjki, być może jej wystąpienie można by uznać jedynie za komiczne. Aczkolwiek niektórym ton i gestykulacja mogłyby się zbyt mocno kojarzyć z pewnym austriackim malarzem. Montero nie jest jednak nikim.

Karierę polityczną zaczęła już w wieku 16 lat, gdy w 2004 r. wstąpiła do Związku Młodzieży Komunistycznej Hiszpanii (tak, taki w Hiszpanii istnieje – Unión de Juventudes Comunistas de España – i wprost odwołuje się do marksizmu-leninizmu). Dziesięć lat później Irene Montero odnalazła się znakomicie w skrajnie lewicowym ugrupowaniu Podemos (Możemy), które od biedy można uznać za odpowiednik polskiego Razem, obie formacje są w tej paneuropejskiej partii politycznej.