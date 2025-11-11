Ziobro ma propozycję dla prokuratury. Na to się zgadza

Po tym, jak w piątek 7 listopada Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, ABW dostała zadanie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do prokuratury. Nie będzie to proste, ponieważ polityk przebywa obecnie poza granicami kraju, na Węgrzech. Nie jest również wykluczone, że podobnie jak wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wystąpi o azyl polityczny w tym kraju. Jak się jednak okazuje, Ziobro ma pewną propozycję do prokuratury.

Ziobro zgadza się na przesłuchanie. Podał dwa adresy

Z najnowszych ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że polityk podał prokuraturze dwa adresy do korespondencji – jeden w Brukseli, drugi na Węgrzech. Zadeklarował, że w wyznaczonym miejscu i czasie stawi się w jednym z tych krajów na przesłuchanie, by usłyszeć zarzuty. Nie zgadza się jednak na areszt. Informacje te pochodzą od pełnomocnika Ziobry, mec. Bartosza Lewandowskiego.

–Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość – powiedział adwokat w rozmowie z dziennikiem. – Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania – dodał.

Co prokuratura zarzuca Ziobrze?

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratorów, były szef MS założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła z funduszu ponad 150 mln zł. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" – napisał Ziobro na platformie X.

