Nawrocki zapytany o ułaskawienie Ziobry. Co odpowiedział?

Prezydent w rozmowie z TV Republika był pytany m.in. o możliwe ułaskawianie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i pojawiające się głosy, że może to nastąpić jeszcze przed procesem.

– To jest niepoważna narracja. Nie mogę ułaskawić człowieka niewinnego, po pierwsze. Po drugie pan minister Ziobro nie został jeszcze skazany. Po trzecie decyzje o ułaskawieniach, które będę podejmował, również w najbliższym czasie, z całą pewnością poprzedzone są głęboką analizą każdego wniosku o ułaskawienie – oświadczył Nawrocki.

Jak dodał, "nie ma więc dzisiaj o czym rozmawiać".

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Ziobry

Po tym, jak w piątek (7 listopada) Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, ABW dostała zadanie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do prokuratury. Polityka nie ma w Polsce, przebywa w Budapeszcie.

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratorów, były szef MS założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła z funduszu ponad 150 mln zł. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom. W niedzielę na portalu X opublikował wpis, w którym oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" – napisał Ziobro.

Prawo łaski. Co może prezydent?

Prawo łaski jest wyłącznym uprawnieniem prezydenta, uregulowanym w art. 139 konstytucji. Polega ono na złagodzeniu lub anulowaniu skutków prawomocnego wyroku karnego, a nie na uniewinnieniu. Konstytucja wyłącza z tego prawa osoby skazane przez Trybunał Stanu.

