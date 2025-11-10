Gadowski: Ekipa Tuska ucieknie do Brukseli

W Polsce nie ma żadnej praworządności. Jest albo Tuskorządność, albo Kaczyńskorządność, a wcześniej Kiszczakorządność, Wałęsorządność. I takie systemy, oczywiście przy pomocy profesorów prawa, różnych autorytetów, tworzone są na bieżąco w imię potrzeb doraźnych. Tak jest i teraz, więc przyglądamy się sytuacji Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego, którego teraz ściga się jak psa, obarczając rozmaitymi zarzutami.