MSWiA: Paszport Zbigniewa Ziobry unieważniony
Udostępnij40 Skomentuj
Kraj

MSWiA: Paszport Zbigniewa Ziobry unieważniony

Dodano: 
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł PiS
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł PiS Źródło: PAP / Marcin Obara
Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego
"Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" – napisał w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej o decyzji poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. "Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o dokumentach paszportowych podjąłem decyzję o unieważnieniu paszportu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Decyzję poprzedziło przeprowadzenie postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku Prokuratury Krajowej. Dokument paszportowy został unieważniony w rejestrze dokumentów paszportowych"

– przekazał.

Ziobro nadal może przemieszczać się w ramach Schengen

Co istotne, unieważnienie paszportu uniemożliwia podróżowanie jedynie poza Strefą Schengen, czyli nadal może swobodnie przemieszczać się po 29 krajach w Europie.

Prokuratura od dłuższego czasu podejmowała działania mające unieważnić dokument polityka PiS, co było odpowiedzią na to, że były minister sprawiedliwości wyjechał za granicę i nie stawia się na wezwania. Śledczy zamierzają mu przedstawić 26 zarzutów związanych z niewłaściwym wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 7 listopada Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości w odniesieniu do wszystkich zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia. Do tej pory polityk przebywał na Węgrzech, choć raz pojawił się w Brukseli.

Czytaj też:
"Węgry łamią prawo UE". Żurek nie wyklucza interwencjiCzytaj też:
Korneluk: Sprawa Ziobry jest bardzo poważna

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: X
Czytaj także