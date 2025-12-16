MSWiA: Paszport Zbigniewa Ziobry unieważniony

– przekazał.
Ziobro nadal może przemieszczać się w ramach Schengen
Co istotne, unieważnienie paszportu uniemożliwia podróżowanie jedynie poza Strefą Schengen, czyli nadal może swobodnie przemieszczać się po 29 krajach w Europie.
Prokuratura od dłuższego czasu podejmowała działania mające unieważnić dokument polityka PiS, co było odpowiedzią na to, że były minister sprawiedliwości wyjechał za granicę i nie stawia się na wezwania. Śledczy zamierzają mu przedstawić 26 zarzutów związanych z niewłaściwym wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 7 listopada Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości w odniesieniu do wszystkich zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.
Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia. Do tej pory polityk przebywał na Węgrzech, choć raz pojawił się w Brukseli.
Korneluk: Sprawa Ziobry jest bardzo poważna
