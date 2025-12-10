Koalicja z Braunem jak z "tymi ze wschodu"? "Tu nie ma mowy o symetryzmie"

Poseł PiS Jacek Sasin przyznał, że woli, aby jego partia weszła w koalicję z Grzegorzem Braunem niż z Donaldem Tuskiem. – Trudno mi sobie to jest wyobrazić, powiem szczerze, ale z drugiej strony wiem, jakie są reguły demokracji. A reguły demokracji są takie, że trzeba szanować głosy wyborców. Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić, a nie mówić "nie, bo nie" – wyjaśnił polityk na antenie TVN24.

Były wicepremier został zapytany, czy woli Brauna od Tuska. – Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska – odparł. Jak tłumaczył, lider Konfederacji Korony Polskiej "opowiada rzeczywiście różne głupoty". – Natomiast nie mam przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić. Nie wiem, nie wykluczam tego – mówił. W jego ocenie to Donald Tusk odpowiada za to, że rośnie poparcie dla partii Brauna.

KO boi się koalicji PiS z Braunem

Grzegorz Braun stał się liczącym się graczem na polskiej scenie politycznej. Według najnowszego sondażu pracowni Opinia24, jego partia może zostać czwartą siłą w nowym Sejmie. Na Konfederację Korony Polskiej chce zagłosować 9,6 proc. wyborców. Taki wynik wzbudza przerażenie mediów głównego nurtu i środowisk lewicowo-liberalnych.

"Chciałbym, żeby wybrzmiało to bardzo wyraźnie: ten kto dopuszcza koalicję z Braunem, dopuszcza ją także z tymi ze wschodu. Tu nie ma mowy o symetryzmie" – napisał w środę na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do słów posła PiS Jacka Sasina.

