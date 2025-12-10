Gorąco w PiS. Kaczyński zwołuje pilne spotkanie władz partii

O spotkaniu władz Prawa i Sprawiedliwości informuje w środę RMF FM. Z ustaleń rozgłośni wynika, że powodem decyzji Jarosława Kaczyńskiego o zwołaniu posiedzenia prezydium komitetu politycznego są napięcia w partii oraz coraz gorsze notowania. To już kolejna tak decyzja prezesa w ostatnich tygodniach.

Kaczyński zwołuje posiedzenie władz PiS. "Gigantyczne napięcia"

"W piątek najważniejsi politycy partii mają podjąć kolejną próbę wyciszenia chaosu i skupić się na planach dotyczących m.in. nowego programu" – czytamy.

Rozmówca rozgłośni z Prawa i Sprawiedliwości przyznaje wprost, że napięcia wewnątrz formacji są gigantyczne. Ich przejawem mają być głośne w ostatnim czasie medialne występy Jacka Sasina.

– Jacek Sasin zabłysnął dwukrotnie w ostatnich dniach. Najpierw wypowiedzią o Morawieckim, że jest zbyt umiarkowany, aby być premierem. Teraz pojawiła się wypowiedź o Braunie. Wiele osób uważa, że zagrał w grę rządzących, mówiąc o koalicji z Grzegorzem Braunem. Trzeba rozładować napięcia personalne. Nie wiem, jak prezes zamierza to zrobić – przyznaje informator RMF FM.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że ostatnie spotkanie, do którego doszło pod koniec listopada przy Nowogrodzkiej nie zakończyło się wygaszeniem napięć. Jak podkreślono, Mateusz Morawiecki opuścił przedwcześnie budynek po bardzo burzliwej dyskusji.

Konflikt w PiS. Chcą odsunąć Morawieckiego

W ostatnim czasie głośno o nasilającym się konflikcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o spór między Mateuszem Morawieckim, a grupą polityków, chcących odsunąć go na dalszy tor. Według doniesień mediów, we wspomnianej grupie mają być Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński.

Spór między Morawieckim a jego oponentami ma dotyczyć kierunku, w którym powinna podążyć partia. Zwolennicy byłego premiera chcieliby prowadzić partię w kierunku centrum, pozostali – widząc wzrost Konfederacji oraz Korony – woleliby iść bardziej na prawo.

