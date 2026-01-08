Wiemy, co się działo podczas spotkań PiS. Rzecznik partii zabrał głos

W środę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Również w środę w podwarszawskiej miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu klub parlamentarny ugrupowania.

Spotkanie władz PiS. Bochenek: Dzisiaj te sprawy są wyjaśnione

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, pytany przez portal DoRzeczy.pl, czy spory między frakcjami w partii zostały zażegnane, odpowiedział, że „Nowy Rok zaczynamy zintegrowani i z jasno zarysowanym planem działania”.

– Jeżeli na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiały się różne głosy w naszym środowisku, to miały one charakter merytoryczny. Dzisiaj te sprawy są wyjaśnione – podkreślił.

Rzecznik PiS przekazał, że podczas środowych spotkań „ustalono wspólne kierunki działania na najbliższe miesiące”.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę do jak trudnej, żeby nie powiedzieć katastrofalnej sytuacji, doprowadziła obecna koalicja nasz kraj. Problemy w służbie zdrowia, rolnictwie, duszenie polskiej gospodarki, a tym samym polskich firm, nowe podatki, wzrastające koszty życia polskich rodzin. Tylko my jako konstruktywna, największa i realna opozycja wobec rządzących, możemy zawrócić Polskę z tej równi pochyłej na którą nas wprowadził Tusk i jego koalicjanci – dodał Rafał Bochenek.

Kaczyński zabrał głos po spotkaniu kierownictwa partii

Sam Jarosław Kaczyński mówił w środę po spotkaniu władz PiS, że rozmawiano przede wszystkim „o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu”. – Oczywiście, to jest działanie nastawione na wybory, na to, żeby te wybory były zwycięskie – zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że w dyskusji nie było innych głosów niż te, „że to jest jedyna droga”, która „powinna, wręcz musi doprowadzić nas do sukcesu, do zwycięstwa”.

Zaznaczył, że „chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji przygotowania programu, kolejnych konferencji będą trwały”, to „z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii”. – To są marzenia naszych przeciwników. Te marzenia się z całą pewnością nie spełnią – dodał.

Czarnek: Jesteśmy skonsolidowani, jak nigdy

Z kolei Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, w rozmowie z DoRzeczy.pl powiedział, że „można powiedzieć, że jesteśmy skonsolidowani, jak nigdy". – Pan prezes Jarosław Kaczyński miał naprawdę znakomite wystąpienie, zarówno na Prezydium Komitetu Politycznego, jak i później na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Dyscyplinujące, ale jednocześnie wiele tłumaczące i wyjaśniające. Nie było głosów przeciwnych panu prezesowi. To pokazuje niepodważalne przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – wyjaśnił.

