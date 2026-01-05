"To nam przypina łatkę oszołomów". W PiS zawrzało, interweniował Kaczyński

Chodzi m.in. o wpis zamieszczony przez europosła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. "Zobacz Donaldzie Tusku jak kończą dyktatorzy" – napisał były minister na platformie X.

Takie słowa padły w dniu, w którym siły Stanów Zjednoczonych zaatakowały Wenezuelę oraz pojmały i uwięziły przywódcę tego kraju Nicolasa Madura. Na podobne wpisy zdecydowali się w tym dniu m.in. posłanka PiS Izabela Koc oraz redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz.

Po tych wpisach w PiS się wściekli

Wymowa wpisów nie spodobała się centrali Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnie sprawę skomentował na antenie Polsat News Radosław Fogiel. – Uważam, że za nas w Polsce nikt roboty nie wykona. Nie ma co na to liczyć. To my, Polacy, musimy pozbyć się tego fatalnego rządu z Tuskiem na czele – powiedział.

Na dużo mocniejsze komentarze politycy PiS decydują się w nieoficjalnych rozmowach, o czym informuje w poniedziałek Wirtualna Polska. – To nam przypina łatkę oszołomów – stwierdził w rozmowie z portalem jeden z posłów tej partii. Inny polityk nie krył złości, wskazując że znów muszą się tłumaczyć "z jakichś idiotycznych wpisów". – Wybory w demokratycznym kraju wygrywa się uczciwie, zgodnie z zasadami, co pokazały wybory prezydenckie, mimo że jedna ze stron próbowała to podważyć. Tusk jest skrajnie szkodliwym politykiem, ale nie jest dyktatorem. Kamiński czy Sakiewicz szkodzą – ocenił.

Kolejny rozmówca serwis określił takie wpisy wprost jako "wariackie". – Sakiewicz chce wywoływać kontrowersje, później to jest nam przylepiane, strasznie to wkurza. A Tusk z tego korzysta, jego elektorat go broni, konsoliduje się – żali się.

Interwencja Kaczyńskiego

Jak zauważa WP, w sprawie interweniował sam Jarosław Kaczyński, publikując stanowczą odpowiedź na wpis Donalda Tuska na ten temat.

"Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę" – podkreślił lider PiS.

