Giertych zawiadomi prokuraturę. "Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia"

Chodzi o tweety Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Telewizji Republika i "Gazety Polskiej". Zdaniem Giertycha wpisy te mają charakter podżegania do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom Rzeczypospolitej Polskiej.

"Namawia Donalda Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę"

Sprawa dotyczy komentarza opublikowanego przez Sakiewicza o treści: "Assad, Maduro… Tusk?", a także udostępnienia przez niego wpisu posła PiS Mariusza Kamińskiego ze zdjęciem prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro i komentarzem: "Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy". Roman Giertych odniósł się do tych wpisów w ostrych słowach. W komentarzu zamieszczonym pod postem Tomasza Sakiewicza stwierdził, że redaktor naczelny Telewizji Republika "namawia Donalda Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu RP", a jego działania określił jako "zbrodnię podżegania do wojny".

Następnie Giertych poinformował na swoim profilu w serwisie X, że składa oficjalne zawiadomienie do Prokuratora Generalnego. Jak podkreślił, w jego ocenie waga sprawy wynika m.in. z pozycji Tomasza Sakiewicza w przestrzeni medialnej. "Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć" – napisał poseł KO.

Operacja wojskowa w Wenezueli

Stany Zjednoczone przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę szeroko zakrojoną operację wojskową na terytorium Wenezueli. Po jej zakończeniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Waszyngton obejmie tymczasową kontrolę nad krajem do czasu przeprowadzenia – jak to określił – "prawdziwej, prawidłowej i bezpiecznej transformacji ustrojowej".

Trump ocenił operację jako bardzo skuteczną demonstrację siły amerykańskich sił zbrojnych, prowadzoną jednocześnie na lądzie i morzu, bez strat po stronie USA. Zapowiedział również gotowość do rozpoczęcia kolejnej, większej fazy działań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Administracja amerykańska przedstawiła też wstępny plan dla Wenezueli, zakładający czasowe zarządzanie krajem oraz odbudowę kluczowego sektora naftowego z udziałem amerykańskich firm i wielomiliardowych inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu embarga na wenezuelską ropę.

Prezydent USA potwierdził także schwytanie przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro oraz jego żony, którzy zostali zatrzymani przez amerykańskie siły specjalne i przewiezieni do Stanów Zjednoczonych. Maduro ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku pod zarzutami związanymi m.in. z handlem narkotykami i represjami wobec społeczeństwa, a inni członkowie jego reżimu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

