Pierwsza inicjatywa Pełczyńskiej-Nałęcz. "Dwucyfrowa podwyżka"

W czwartek Polska 2050 ma przedstawić projekt ustawy. Będzie to pierwsza inicjatywa formacji, od kiedy stery władzy przejęła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"W czwartek Polska 2050 wyjdzie z projektem ustawy w sprawie podwyżki akcyzy na napoje alkoholowe. Dodatkowe pieniądze pochodzące z podwyżki w całości trafią na NFZ. Podwyżka miałaby wejść w życie w drugiej połowie roku i miałby być dwucyfrowa" – podaje nieoficjalnie Wirtualna Polska.

Według serwisu propozycja "ma wprawić w zakłopotanie prezydenta Karola Nawrockiego, który do tej pory wetował zmiany mające sięgnąć głębiej do kieszeni Polaków i poprawić w ten sposób wyniki budżetu". Projekt ma być zbliżony do tego, który został zawetowany przez prezydenta. "Propozycja ma jednak zakładać, że dodatkowe środki z akcyzy, będące skutkiem jej podwyższenia, trafią do budżetu NFZ. Bo tak tłumaczył swoje weto prezydent – że gdyby podwyżki trafiły do wydatków na zdrowie, złożyłby swój podpis pod ustawą" – czytamy.

Resort finansów da "zielone światło"?

"Do tej pory nasi rozmówcy w resorcie finansów z jednej strony kręcili nosem na takie rozwiązanie, wskazując, że nie podoba im się sztywne powiązanie potencjalnie nowych środków dla budżetu z NFZ, bo to wiąże ręce MF. Ale z drugiej strony rozmówcy dostrzegają, że to może być sposób na uniknięcie weta Nawrockiego. A nawet jeśli będą to 'znaczone środki', to i tak minister Andrzej Domański odniesie korzyść, bo będzie mógł poluzować wydatki na innych polach, np. zmniejszając adekwatnie dotację budżetową dla NFZ" – wskazuje WP.

Poza podwyżką akcyzy, Polska 2050 chce skupić się na ustawie o najmie krótkoterminowym oraz o asystencji osobistej. Partia liczy, że przeforsuje je w Sejmie przy współpracy z koalicjantami. W środę minister poinformowała, że odbyło się spotkanie koalicji. "Spotkaliśmy się dzisiaj w gronie liderów większości parlamentarnej. To była dobra rozmowa o planach, strategicznych celach i wyzwaniach. Polska 2050 wnosi do koalicji sprawy nie spory. Zawsze podkreślałam, że takie spotkania są potrzebne. Jest też gotowość, że będą kolejne. I super" – napisała w serwisie X.

