"Klub powstały z pączkowania". Polityk Lewicy o rozłamowcach z Polski 2050

Po zamieszaniu związanym z wyborami nowego przewodniczącego Polski 2050, część polityków ugrupowania postanowiła opuścić partię. W ostatnich dniach z partii odeszli m.in. poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, europoseł Michał Kobosko, Paweł Zalewski oraz była wiceminister Anna Radwan-Röhrenschef.

Rozłam w klubie Polska 2050

Ostatecznie klub parlamentarny Polska 2050 przestał istnieć. W środę Paulina Hennig-Kloska, wraz z grupą posłów, ogłosiła, że odchodzi z Polski 2050 i zakłada własny klub.

– To oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu, klubie parlamentarnym. Bardzo wiele państwo mogliście ostatnio przeczytać, wysłuchać na ten temat. To oczywiście z jednej strony brak przestrzeni do dialogu, do partnerskiej współpracy – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Do tej grupy dołączyła Joanna Mucha. "Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" – napisała na swoim koncie na platformie X.

Polityk Lewicy: Fotel wicemarszałka nie dla klubu Centrum

Do rozłamu w Polsce 2050 odniósł się w czwartek na antenie TVP Info polityk Lewicy, Wiesław Szczepański.

– W Polsce 2050 jest prawie pęknięcie na pół. Myślę jednak, że Koalicja 15 Października ma się dobrze. Oczywiście pewien problem może pojawić się dla tych parlamentarzystów Polski 2050 w momencie zbliżających się wyborów i ewentualnej walki o reelekcję. Pytanie, z jakiego ugrupowania politycznego będą startowali – powiedział parlamentarzysta.

Szymon Hołownia stwierdził, że politycy, którzy opuścili Polskę 2050, dołączą do Koalicji Obywatelskiej. Wiesław Szczepański uważa, że trudno powiedzieć, jaki scenariusz sprawdzi się w tej sytuacji. – Do wyborów mamy jeszcze około półtora roku. Jesienią rozpoczną się pierwsze ruchy i przymiarki. My, Lewica, mamy od początku tę samą liczbę parlamentarzystów, jesteśmy stabilnym elementem tej koalicji. Kwestia podziału stanowisk po rozpadzie klubu Polski 2050 pozostaje w gestii premiera – powiedział wiceminister. – Polska 2050 ma określone stanowiska w rządzie – zarówno ministrów konstytucyjnych, jak i wiceministrów. Część osób została w jednym ugrupowaniu, część w drugim. Pytanie, czy ten podział zostanie zachowany, czy też nastąpią korekty – dodał.

Na pytanie o stanowisko wicemarszałka dla przedstawiciela nowego klubu parlamentarnego Centrum, odpowiedział: "Jestem już szóstą kadencję w Sejmie i nie przypominam sobie, aby w wyniku pączkowania powstający klub otrzymywał stanowisko wicemarszałka". – Uważam, że funkcje wicemarszałków powinny przysługiwać ugrupowaniom, które weszły do Sejmu – zaznaczył Wiesław Szczepański.

