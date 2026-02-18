Rozłam w Polsce 2050. Tusk ujawnił treść rozmów

Po zamieszaniu związanym z wyborami nowego przewodniczącego Polski 2050, część polityków ugrupowania postanowiła opuścić partię. W ostatnich dniach z partii odeszli m.in. poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, europoseł Michał Kobosko, Paweł Zalewski oraz była wiceminister Anna Radwan-Röhrenschef.

Koniec klubu Polska 2050

Ostatecznie klub parlamentarny Polska 2050 przestał istnieć. W środę Paulina Hennig-Kloska, wraz z grupą posłów, ogłosiła, że odchodzi z Polski 2050 i zakłada własny klub. – To oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu, klubie parlamentarnym. Bardzo wiele państwo mogliście ostatnio przeczytać, wysłuchać na ten temat. To oczywiście z jednej strony brak przestrzeni do dialogu, do partnerskiej współpracy – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Teraz do tej grupy dołączyła Joanna Mucha. "Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" – napisała na swoim koncie na platformie X.

Tusk: Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz zapewniły mnie o lojalności

Do rozłamu w ugrupowaniu współtworzącym koalicję rządzącą odniósł się premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej towarzyszącej wydarzeniu "Rok przyspieszenia" na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– To jest sensacja dnia dzisiaj, jak wiecie, więc chcę państwa uspokoić, jeśli chodzi o stabilność w parlamencie. Dzisiaj doszło do podziału w klubie partii Polska 2050. Ale w ostatnich dniach i godzinach zarówno pani minister Pełczyńska-Nałęcz, jak i pani minister Hennig-Kloska zapewniły mnie, że niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu, wobec Koalicji 15 Października – podkreślił szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, "większość parlamentarna, czyli Koalicja 15 Października, pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata". – Na pewno do następnych wyborów, tu pragnę państwa uspokoić. Nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy – dodał.

