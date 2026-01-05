Tusk jak Maduro? Gliński: Tak działają dyktatorzy

Były wicepremier i minister kultury Piotr Gliński opublikował wpis, w którym porównuje polskiego premiera do wenezuelskiego dyktatora, który został pojmany przez Amerykanów.

"Tusk odpowiada politycznie za tortury i łamanie praw człowieka przeciwników rządu, w tym kobiet i duchownych, a także M. Kamińskiego przymusowo dokarmianego przez nos w więzieniu, choć wiedzieli, że go wypuszczą za kilka godzin. Tak działają dyktatorzy. Tusk za to także odpowie" – napisał Gliński w serwisie X.

Wcześniej redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz opublikował w serwisie X wpis o treści: "Assad, Maduro… Tusk?". Dodatkowo udostępnił wpis posła PiS Mariusz Kamiński, opatrzony zdjęciem prezydenta Wenezueli oraz komentarzem: "Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy".

W odpowiedzi Donald Tusk napisał na platformie X: "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia ‘dyktatury Tuska’. Niżej upaść nie można".

Atak USA na Wenezuelę. Maduro stanie przed sądem w Nowym Jorku

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez siły amerykańskie w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku, oczekując na poniedziałkową rozprawę sądową w sprawie zarzutów o handel narkotykami i terroryzm.

Po ataku na Caracas prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne". Chodzi m.in. o umożliwienie amerykańskim firmom dostępu do złóż ropy naftowej.

W operacji pojmania wenezuelskiego przywódcy "Absolute Resolve" wzięło udział ponad 150 samolotów, w tym myśliwce i bombowce oraz drony. Misja rozpoczęła się od cyberataku na Wenezuelę, który zakłócił dostawy prądu do Caracas, umożliwiając Amerykanom niezauważone zbliżenie się do miasta.

Maduro i jego żona zostali zatrzymani przez jednostkę sił specjalnych USA, Delta Force. Wcześniej przez wiele miesięcy byli obserwowani przez agentów CIA.

Czytaj też:

Incydent w domu Vance'a. Interweniowały służbyCzytaj też:

Szwajcaria podjęła decyzję ws. Maduro. Wchodzi w życie natychmiast