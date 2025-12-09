Oto przyszły koalicjant PiS? "Wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"

Sasin był pytany we wtorek w TVN24, czy wyobraża sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – Trudno mi sobie to jest wyobrazić, powiem szczerze, ale z drugiej strony wiem, jakie są reguły demokracji – powiedział.

– A reguły demokracji są takie, że trzeba szanować głosy wyborców. Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić, a nie mówić "nie, bo nie" – tłumaczył.

Koalicja PiS-Korona?

Były wicepremier podkreślił, że nie będzie żadnej koalicji PiS z Donaldem Tuskiem. Zapytany, czy woli Brauna od Tuska, odparł: – Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska.

Przyznał, że "Braun opowiada rzeczywiście różne głupoty, natomiast nie mam takiego przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić". – Nie wiem, nie wykluczam tego – dodał.

Sasin: Brauna wzmacnia Tusk

Pytany o wypowiedzi Brauna dotyczące m.in. negowania istnienia komór gazowych w KL Auschwitz, Sasin oświadczył, że "nigdy nie zaakceptuje tego typu twierdzenia". Jednocześnie ocenił, że to Tusk odpowiada za rosnące notowania partii Brauna, czyli Konfederacji Korony Polskiej.

– Zróbmy coś, żeby wyborcy nie chcieli głosować na taką partię (Koronę – red.), a nie napędzajmy jej (poparcie – red.) jeszcze przez wojnę polsko-polską, co robi Donald Tusk – argumentował.

Zdaniem posła PiS, "dzisiaj za to, co się dzieje w Polsce, że tego typu poglądy jak Brauna nie są poglądami, które odrzucają od niego, tylko wręcz przeciwnie – powodują, że część wyborców jest gotowa na niego głosować – odpowiada Tusk przez swoją politykę wojny i nakręcania spirali nienawiści w Polsce".

