Upadł największy w Polsce producent obuwia dla dzieci. Marka będzie dalej działać

"Pojawiające się w mediach informacje o problemach formalnych spółki Bartek S.A. nie oznaczają końca znanej i cenionej marki obuwia dziecięcego. Marka Bartek będzie nadal funkcjonować na rynku, a za jej rozwój od kilku lat odpowiada firma Wojas S.A" – czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek (12 stycznia).

"Pod skrzydłami firmy Wojas S.A. marka Bartek zachowuje swoją tożsamość i kluczowe wartości takie jak wysoka jakość, dbałość o zdrowy rozwój dziecięcych stóp oraz doświadczenie budowane przez dekady. Jednocześnie marka Bartek wyprowadzając nowe produkty oraz nieustannie rozwijając kolekcje odpowiada na aktualne potrzeby rynku. W ofercie znajduje się m.in. obuwie typu barefoot oraz produkty licencjonowane, inspirowane popularnymi bajkami" – napisano.

Bartek upadł, ale marka zostaje. "Produkty będą dostępne"

Podkreślono, że "produkty marki Bartek były, są i będą dostępne w sprzedaży w salonach Wojas, online na stronach bartek.com.pl i wojas.pl, poprzez klientów B2B, przez marketplace’y oraz w prawie 100 sklepach multibrandowych".

Firma zapewnia, że to nie koniec historii marki, lecz "nowy etap jej rozwoju, oparty na połączeniu tradycji z nowoczesnym zapleczem biznesowym". "Marka Bartek pozostaje obecna w ofercie rynkowej i nadal będzie dostarczać obuwie dziecięce, które od lat cieszy się zaufaniem polskich rodzin" – dodano.

Firma od 30 lat produkuje obuwie dla dzieci

Bartek to znany producent obuwia dziecięcego z Mińska Mazowieckiego. Firma na swojej stronie internetowej chwali się, że "od 30 lat tworzy specjalistyczne, prozdrowotne buty dla dzieci". Aktualnie zatrudnia prawie 800 osób, a roczna produkcja to około 800 tys. par butów z czego blisko 40 proc. stanowi eksport na rynki wschodnie i zachodnie.

8 października 2025 r. sąd w Lublinie ogłosił upadłość spółki Bartek S.A. Decyzja uprawomocniła się 19 grudnia 2025 r.