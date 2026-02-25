ZUS ruszyło z masową kontrolą ciężarnych. Tracą pieniądze

"Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni" – czytamy na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".

Gazeta wskazuje, że "jeszcze kilka lat temu decyzja ZUS o zakwestionowaniu zwolnienia lekarskiego i cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży kończyła sprawę". Teraz jednak zauważa się coraz więcej odwołań, która niekiedy kończą się zmianą rozstrzygnięcia przez sąd.

Kontrolerzy ZUS sprawdzają ciężarne

Dziennik dotarł do danych. Okazuje się, że w latach 2023–2025 liczba odwołań od decyzji wydawanych po kontrolach zwolnień lekarskich w ciąży wzrosła z 33 do 70. Choć w porównaniu z ogólną liczbą przeprowadzonych kontroli odwołania stanowią niewielki odsetek, jak wskazuje „DGP”, kierunek zmian jest jednoznaczny. "W ostatnich latach wyraźnie zwiększyła się ogólna liczba kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – w 2023 r. było to mniej niż 90 tys.; w kolejnych dwóch latach 138-139 tys. Trend dotyczy również kobiet w ciąży, choć nie są głównym celem systemu kontrolnego ZUS. W ub.r. sprawdzono zwolnienia wystawione 5 tys. ciężarnych" – podano.

Według "DGP" intensyfikacja działań ZUS nie przełożyła się na proporcjonalny wzrost liczby przypadków, w których cofnięto prawo do świadczenia.

Kobieta w ciąży zatrudniona na umowę o pracę, będąca na zwolnieniu lekarskim (L4), otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Aby go otrzymać, zwolnienie musi zawierać kod „B” (oznaczający ciążę). Zasiłek ten przysługuje maksymalnie przez 270 dni. Co istotne, jeśli po 270 dniach zwolnienia chorobowego kobieta nadal wymaga leczenia, a stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje zasiłek rehabilitacyjny (również 100 proc.).

