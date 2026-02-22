Nicolas i inne chłopaki

Ważna książka. We Francji była i bestsellerem, i dynamitem politycznym. Jak to było słynnym skeczu szachowym Kabaretu Pod Egidą? „Od kiedy to skompromitowani nie grają?”.

Nicolas Sarkozy jest obiektem licznych postępowań prokuratorskich i bywalcem sądowych sal. Do pudła trafił, bo podobno brał pieniądze od Kaddafiego. Ale mu tego nie udowodniono. Prezydent Francji w latach 2007–2012 ma wciąż wielu wpływowych sojuszników, zwłaszcza w świecie mediów i biznesu. I ogromne ambicje, które realizuje za pośrednictwem syna, ostro idącego w górę we francuskiej polityce. Człowiek, który pogrzebał francuską centroprawicę, może jeszcze w przyszłości znacząco wpłynąć na jej los. Czy tak będzie?