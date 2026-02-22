Nicolas i inne chłopaki

POCZYTANKI Śmieszna książka. Skompromitowany polityk, który modelowo przerżnął swą prezydenturę, przyrównuje się do prześladowanego Jezusa (oraz – i nie przeszkadza mu ten kontrast – do mściciela Edmunda Dantesa z „Hrabiego Monte Christo”).
Ważna książka. We Francji była i bestsellerem, i dynamitem politycznym. Jak to było słynnym skeczu szachowym Kabaretu Pod Egidą? „Od kiedy to skompromitowani nie grają?”.
Nicolas Sarkozy jest obiektem licznych postępowań prokuratorskich i bywalcem sądowych sal. Do pudła trafił, bo podobno brał pieniądze od Kaddafiego. Ale mu tego nie udowodniono. Prezydent Francji w latach 2007–2012 ma wciąż wielu wpływowych sojuszników, zwłaszcza w świecie mediów i biznesu. I ogromne ambicje, które realizuje za pośrednictwem syna, ostro idącego w górę we francuskiej polityce. Człowiek, który pogrzebał francuską centroprawicę, może jeszcze w przyszłości znacząco wpłynąć na jej los. Czy tak będzie?
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
