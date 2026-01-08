Kaczyński przestrzega przed Braunem. "Zdecydowanie to wykluczył"

W środę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Również w środę w podwarszawskiej miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu klub parlamentarny ugrupowania.

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS pod Warszawą odbyło się w atmosferze wezwań i apeli o jedność całej formacji w nowym roku – opisuje "Rzeczpospolita". – Do jedności prezes Kaczyński wzywał wielokrotnie w trakcie swojego wystąpienia. Jego język był bardzo koncyliacyjny. Padły też apele o to, by unikać dyskusji na Twitterze. Wszystko w imię spójności partii – mówi informator gazety.

Mocno wybrzmiały kwestie dotyczące tzw. prawej flanki. Jarosław Kaczyński. Według "Rz", prezes PiS miał zdecydowanie wykluczyć możliwość współpracy z partią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – "Nawet za cenę pata" po kolejnych wyborach. Takie słowo padło w wystąpieniu Kaczyńskiego – dodaje inny rozmówca z partii. Kaczyński miał też przestrzegać, że PiS nie może ścigać się z Braunem na radykalizm.

Czarnek: PiS skonsolidowany, jak nigdy

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czy po środowym spotkaniu kierownictwa i po wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego, PiS jest bardziej skonsolidowany niż wcześniej, odpowiedział, że "można powiedzieć, że jesteśmy skonsolidowani, jak nigdy".

– Pan prezes Jarosław Kaczyński miał naprawdę znakomite wystąpienie, zarówno na Prezydium Komitetu Politycznego, jak i później na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Dyscyplinujące, ale jednocześnie wiele tłumaczące i wyjaśniające. Nie było głosów przeciwnych panu prezesowi. To pokazuje niepodważalne przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – wyjaśnił.

Pytany o to, czy mógł uchylić rąbka tajemnicy, w czym prezes Jarosław Kaczyński dyscyplinował polityków PiS, Przemysław Czarnek odpowiedział, że dyscyplinował w używaniu mediów społecznościowych "w sposób, który byłby zbyt prowokacyjny dla mediów, zwłaszcza nieprzychylnych ugrupowaniom prawicowym".

– To, że Prawo i Sprawiedliwość jest szerokim ugrupowaniem, wielkim okrętem, na którym są różne stronnictwa, frakcje i są skrzydła, krótko mówiąc, to jest bogactwo naszej partii – dodał.

