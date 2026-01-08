Trzaskowski o Hołowni. Nieoczekiwana deklaracja

Głosować będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona w poniedziałek 12 stycznia.

O stanowisko przewodniczącego Polski 2050 walczą: minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, poseł Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poseł Ryszard Petru oraz poseł Bartosz Romowicz. Z ubiegania się o fotel lidera partii zrezygnował europoseł Michał Kobosko.

Jak przekazał Onet, Polska 2050 zdecydowała w środę, że prace komisji, która przeprowadzi sobotnie wybory, będą kontrolować "specjalni obserwatorzy". Mogą ich zgłaszać sami kandydaci. Obserwatorzy będą mogli śledzić komisję zarówno w trakcie przygotowania głosowania, samego głosowania, jak i ustalenia wyników wyborów. Obserwatorem może być tylko członek zwyczajny Polski 2050, czyli osoba, która aktywnie uczestniczy w strukturach ugrupowania.

Wybory w Polsce 2050. Czego oczekuje Trzaskowski?

Do wyborów w Polsce 2050 odniósł się w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Ja moim koleżankom i kolegom bardzo dobrze życzę, zarówno na lewicy, jak i oczywiście również w PSL-u i także w Polsce 2050, dlatego, że dla nas oczywiście najważniejsze są notowania (...) Koalicji Obywatelskiej (…), natomiast do tego, żeby ta koalicja mogła dalej rządzić, potrzebne są również dobre wyniki naszych partnerów – zaznaczył były kandydat na prezydenta na antenie TVN24.

– Zależałoby mi na tym, żeby wygrał ktoś, kto będzie nastawiony przede wszystkim na współpracę i na konstruktywne budowanie relacji – dodał.

Rafał Trzaskowski został również zapytany o rezygnację Szymona Hołowni z dalszej kariery politycznej.

– Wiem, jak decyzje są trudne w życiu politycznym i ja te decyzje szanuję. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy chciałbym, żeby Szymon Hołownia dalej funkcjonował w polityce, to mimo czasami trudnych relacji powiem, że tak – chciałbym – przyznał prezydent Warszawy.

