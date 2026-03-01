DEKAMERONKI Mamy różne spekulacje na temat partii Polska 2050.
Wielu się fascynuje mnogością wariantów plotek na temat tego, dlaczego stało się tak, że partia sezonowa przekształciła się w organizację półsezonową, bo nawet nie dotrwała do końca kadencji. Mnożą się spekulacje co do intencji poszczególnych frakcji, ale ostatnio znajomy obznajomił mnie co do może jednej rzeczywistej intencji. Są nią pieniądze. Bo cóż innego?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.