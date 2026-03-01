Wielu się fascynuje mnogością wariantów plotek na temat tego, dlaczego stało się tak, że partia sezonowa przekształciła się w organizację półsezonową, bo nawet nie dotrwała do końca kadencji. Mnożą się spekulacje co do intencji poszczególnych frakcji, ale ostatnio znajomy obznajomił mnie co do może jednej rzeczywistej intencji. Są nią pieniądze. Bo cóż innego?