Ku cywilizacji wschodniej

NOTATNIK MALKONTENTA Nowa przewodnicząca kadłubkowej Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska- -Nałęcz, oznajmiła, że pierwszym projektem pod jej przywództwem będzie podwyższenie akcyzy na alkohol. To kolejny przykład populizmu, który robi w Polsce w ciągu ostatnich lat przerażające wręcz postępy – miał się także doskonale za PiS, w różnych formach.

Mamy zatem populistyczną krucjatę antyalkoholową, w ramach której szermuje się zmanipulowanymi danymi o rzekomych niebotycznych kosztach spożycia alkoholu, generowanymi przez antyalkoholowych lobbystów (a czasem lobbystów innego segmentu branży alkoholowej).