"Do jakiego zwierzęcia go porównać?". Prezes PiS odpowiada Kierwińskiemu

Podczas posiedzenia Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań. Poszło o sprawę gwałtu dokonanego przez jednego z dowódców oddziałów prewencji policji w Piasecznie na młodej policjantce. Jak ujawniła Telewizja Republika, na terenie jednostki doszło do libacji alkoholowej.

Posłowie opozycji zarzucili rządzącym tuszowanie skandalu. Wezwali również do dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz komendanta głównego policji gen. insp. Marka Boronia.

Kierwiński do PiS: Jesteście hienami

– Nie mogę już słuchać, jak się zachowujecie, hieny z PiS-u. Jesteście hienami. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo. W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami – grzmiał w Sejmie Kierwiński.

– Został zawieszony w czynnościach służbowych. Uruchomiono proces wydalania tego człowieka z polskiej policji. Nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów. I tym się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy. Twardo i natychmiast. Nie tuszujemy niczego tak, jak wyście to robili – stwierdził szef MSWiA.

Kaczyński odpowiada szefowi MSWiA

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie na słowa Kierwińskiego zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Minister spraw wewnętrznych twierdzi, że jesteśmy hienami. To już jest coś, co pokazuje, z jaką władzą mamy do czynienia. Jeżeli obrona kobiet to jest zachowanie się jak hiena, to trzeba by tu zapytać, do jakiego zwierzęcia można porównać pana Kierwińskiego? – powiedział Jarosław Kaczyński.

Już w środę posłowie PiS zapowiedzieli przeprowadzenie kontroli poselskiej w Komendzie Głównej Policji. Chcą dowiedzieć się m.in., kiedy komendant główny policji otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło na terenie jednostki w Piasecznie, a także jaki był przepływ tej informacji dalej.

