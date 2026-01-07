Kierwiński zapowiada pozew wobec poseł PiS. "Nie odpuszczę"

Telewizja Republika podała, że Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na trzy miesiące jednego z przełożonych oddziałów prewencji stołecznej policji. Postawiono mu zarzut zgwałcenia młodej policjantki i zmuszenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej.

Do zdarzenia doszło w nocy 3 stycznia br. na terenie jednostki policji w Piasecznie, gdzie przebywali m.in. funkcjonariusze odbywający szkolenia. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusz, wobec którego sformułowane zostały zarzuty, został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w jego sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne. Mundurowy został zatrzymany i – na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany.

Kontrowersyjne słowa poseł PiS

– Wszystko wskazuje, że MSWiA próbowało ukryć tę sprawę i gdyby nie dziennikarze, pewnie do dzisiaj byśmy się o tym nie dowiedzieli. Po raz kolejny dziennikarze okazują się bardziej skuteczni od organów państwa – mówiła na antenie Telewizji Republika poseł Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

– Dla mnie jest to dowód, że ryba psuje się od głowy. Fakt, że pijany dowódca jednego z oddziałów prewencyjnych zgwałcił stażystkę (...) jest niewyobrażalny, ale z drugiej strony – skoro szef MSWiA może pod wpływem alkoholu występować publicznie i potem się mówi, że miał pogłos albo nie miał pogłosu i to wszystko uchodzi mu bezkarnie, to trudno się dziwić, że w podległej mu instytucji ludzie w ten sam sposób się zachowują – stwierdziła polityk PiS.

Nawiązała do dziwnego zachowania Marcina Kierwińskiego podczas obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2024 r. Uwagę zwracała nietypowa wymowa polityka KO. Pojawiły się nawet wątpliwości dotyczące jego stanu trzeźwości. – Był straszny pogłos na tych uroczystościach i coś zdarzyło się z mikrofonem – tłumaczył minister.

Kierwiński: Nie odpuszczę

"Niejaka Wojciechowska van Heukelom za swoje prymitywne i kłamliwe słowa może spodziewać się pozwu. Naruszyła moje dobra osobiste i odpowie za to. Nie odpuszczę" – zapowiedział na platformie X Marcin Kierwiński.

