Ostra scysja w Sejmie. Poszło o gwałt na komisariacie policji

Na trwającym 49. posiedzeniu Sejmu doszło do ostrej wymiany zmian. Chodzi o sprawę gwałtu dokonanego przez jednego z dowódców oddziałów prewencji policji w Piasecznie na młodej policjantce. Wcześniej sprawca brał udział w libacji alkoholowej w miejscu pracy.

Jabłoński: Gwałciciel kilkanaście godzin chodził po wolności

Poseł Jarosław Sachajko zarzucił władzy tuszowanie afery na komisariacie policji w Piasecznie i zażądał kar kastracji fizycznej za gwałt i pedofilę.

Poseł PiS Paweł Jabłoński skrytykował szefa MSW Marcina Kierwińskiego. – To, co stało się w Piasecznie, to pańska odpowiedzialność. Wiadomo, że nie da się każdego przypilnować, ale tam doszło do libacji alkoholowej. Przez kilkanaście godzin ten gwałciciel mógł sobie chodzić po wolności, dopiero potem został zatrzymany – powiedział, oceniając, że jest jakiś mechanizm, który źle działa systemowo. – Przykład idzie z góry panie ministrze. Ten pogłos słynny, to już się do pana przykleiło. Taki pan przykład daje swoim podwładnym – mówił polityk.

Następnie parlamentarzysta PiS powrócił do zdumiewającego pomysłu Ministerstwa Zdrowia, aby kobiety ciężarne, które do oddziałów położniczych mają większą odległość niż 25 kilometrów były przyjmowane m.in. na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Jabłoński powiedział, że jest to niedopuszczalne, bo porody na SOR-ach to śmiertelne zagrożenie dla kobiet w ciąży i rodzących się dzieci.

Kierwiński: Hieny z PiS-u

– Nie mogę już słuchać tego, jak się zachowujecie, hieny z PiS-u. Jesteście hienami. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne polikierstwo. W tej sprawie zaraz będzie o was. W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami – powiedział Marcin Kierwiński, który pojawił się na mównicy chwilę później.

– Został zawieszony w czynnościach służbowych, uruchomiony proces wydalania tego człowieka z polskiej policji, bo nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów i tym się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy. Twardo i natychmiast. Nie tuszujemy niczego tak, jak wyście to robili – zarzucił obecnej opozycji.

– W tej sprawie wdrożone zostały trzy postępowania kontrolne, dodatkowo oprócz tych decyzji, które zostały podjęte. Postępowanie przeprowadzone przez Komendę Stołeczną Policji dot. tego, co zdarzyło się jeżeli chodzi o tę imprezę, libację, jak to nazywacie, postępowanie jeżeli chodzi o komendanta głównego Policji i od razu został uruchomiony Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA – powiedział polityk KO. – W tej sprawie będą dalsze decyzje, żeby była jasność, bo my nie będziemy niczego tuszować – dodał.

