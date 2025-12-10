Dziennikarka otwarcie wzywa rząd do delegalizacji PiS i Konfederacji

Demokracja tak, ale nie dla wszystkich, a już na pewno nie dla największych partii opozycyjnych. Dziennikarka i publicystka Eliza Michalik w nowym materiale na swoim kanale YouTube wprost wezwała do delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.

Eliza Michalik: Zdelegalizować Konfederację i PiS

– Rząd musi to wygrać – zdelegalizować Konfederację, zdelegalizować PiS, jasno dać do zrozumienia, że każda partia łamiąca konstytucję będzie zdelegalizowana. PiS i Konfederacja w ogóle nie powinni mieć możliwości startowania w najbliższych wyborach – wyraził swoją wolę Michalik.

– Przecież oni nawet nie kryją, że jak zdobędą odpowiednią liczbę głosów to zmienią konstytucję. Nie wpuszczajcie tu Rosji. Nie ma w tej chwili ważniejszej rzeczy niż zamknąć przed Rosją drzwi Polski – puściła wodzę wyobraźni, łącząc w narracji nielubiane przez siebie ugrupowania z Federacją Rosyjską.

Punktem wyjścia do postulatu Michalik była wypowiedź Jacka Sasina, że wolałby koalicję z Grzegorzem Braunem niż z Donaldem Tuskiem. Zdaniem youtuberki "on i cały PiS wsiedli właśnie do pociągu do Moskwy".

twitter

Partia Brauna rośnie w siłę

Z najnowszego sondażu Opinia24 wynika, że do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania. KO umacnia swoją pozycję lidera poparcia partii politycznych w kraju. Drugie miejsce zajmuje PiS, a trzecie – Konfederacja Wolność i Niepodległość (Bosak, Menzten), a czwarte Konfederacja Korony Polskiej (Braun).

Na Koalicję Obywatelską zamierza obecnie głosować 32,9 proc. pytanych. To o 1,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu z początku grudnia. Formacja Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie 24,6 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt. proc. Trzecia Konfederacja uzyskała wynik 13,2 proc. To mniej o 1,4 pkt. proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie kierowane przez Grzegorza Brauna może liczyć na 9,6 proc. poparcia. To wzrost o 3,4 pkt proc.

Poniżej progu wyborczego byłyby: Lewica (4,7 proc.), Razem (2,5 proc.), PSL (2,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,8 proc.). 3 proc. respondentów zadeklarowało głosowanie na inną partię. Z kolei 5,5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Czytaj też:

Wzywa do delegalizacji partii Brauna. "Zanim ten wrzód urośnie"Czytaj też:

Środa pyta wprost, czy ktoś mógłby "coś zrobić" z Telewizją Republika