Nowy sondaż. Ogromy wzrost poparcia dla partii Brauna

Według najnowszego sondażu Opinia24, KO umacnia swoją pozycję lidera poparcia partii politycznych w kraju. Drugie miejsce zajmuje PiS, a trzecie – Konfederacja. Ogółem w Sejmie znalazłyby się tylko 4 partie.

Jak chcą głosować Polacy

Na partię Donalda Tuska chce obecnie głosować 32,9 proc. respondentów. To o 1,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu z początku grudnia. PiS może pochwalić się poparciem 24,6 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt. proc. Trzecia Konfederacja uzyskała wynik 13,2 proc. To mniej o 1,4 pkt. proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 9,6 proc. poparcia. To wzrost o 3,4 pkt proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Lewica (4,7 proc.), Razem (2,5 proc.), PSL (2,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,8 proc.). 3 proc. respondentów zadeklarowało głosowanie na inną partię. Z kolei 5,5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż został zrealizowany w dniach 4-7 grudnia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI, czyli za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych.

Fatalne wyniki rządu

Z najnowszego sondażu UCE Research na zlecenie Onetu wynika, że tylko 11,26 proc. Polaków ocenia pracę Donalda Tuska bardzo dobrze. Opcję "raczej dobrze" wybrało niemal dwa razy więcej respondentów – 21,84 proc. Łącznie 33,1 proc. uczestników badania pozytywnie ocenia premiera.

Natomiast 17,53 proc. badanych twierdzi, że Donald Tusk wykonuje swoją pracę "raczej źle", a 25,07 proc. respondentów twierdzi, że premier postępuje "bardzo źle". Negatywnych opinii jest łącznie 42,6 proc. 24,29 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Czytaj też:

"Jest jednym z niewielu. Naprawdę to cenię". Wipler chwali MorawieckiegoCzytaj też:

Tusk premierem do końca kadencji? Polacy chcą zmiany