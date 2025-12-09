Tusk premierem do końca kadencji? Polacy chcą zmiany

W sondażu UCE Research przeprowadzonym dla Onetu, postawiono Polakom pytanie: "Czy uważa Pan/Pani, że Donald Tusk powinien pozostać premierem do końca obecnej kadencji rządu?".

Większość ankietowanych uważa, że Donald Tusk nie powinien pełnić swojej funkcji do końca kadencji. Taką opcję wskazało łącznie 45,7 proc. osób ("zdecydowanie nie" – 26,5 proc., "raczej nie" – 19,2 proc.).

40,5 proc. jest przeciwnego zdania i uważa, że premier powinien pozostać na stanowisku do końca kadencji ("zdecydowanie tak" – 21,7 proc., "raczej tak" – 18,8 proc.).Część osób nie ma zdania w tej sprawie – 13,8 proc. respondentów wskazało opcję "trudno powiedzieć".

W sondażu oceniono premiera Tuska. Przeważają negatywne opinie

Z sondażu UCE Research wynika także, że tylko 11,26 proc. Polaków ocenia pracę Donalda Tuska bardzo dobrze. Opcję "raczej dobrze" wybrało niemal dwa razy więcej respondentów – 21,84 proc. Łącznie 33,1 proc. uczestników badania pozytywnie ocenia premiera.

Natomiast 17,53 proc. badanych twierdzi, że Donald Tusk wykonuje swoją pracę "raczej źle", a 25,07 proc. respondentów twierdzi, że premier postępuje "bardzo źle". Negatywnych opinii jest łącznie 42,6 proc. 24,29 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Najlepiej premiera oceniają osoby najstarsze oraz najzamożniejsze. Co ciekawe premier jest pozytywnie oceniany wyłącznie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (75,7 proc. pozytywnych ocen) oraz Lewicy (58,5 proc.). Wśród zwolenników Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego dominują osoby niezdecydowane (kolejno 44,8 proc. oraz 40 proc.

Co ciekawe krytyków premiera jest więcej wśród wyborców Konfederacji (72 proc.) niż PiS (70 proc.) oraz Korony (66 proc.).

