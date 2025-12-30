"Mamy niemieckiego premiera". Ostre słowa o Tusku

30 grudnia około 10 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur. Przedsięwzięcie nie zakłada blokowania dróg. Będzie polegało na tym, że przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu, a także na wiaduktach zostaną rozmieszone oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Celem akcji będzie pokazanie sprzeciwu wobec planów podpisania przez Unię Europejską umowy handlowej z państwami Ameryki Południowej. Manifestacje zaplanowano już w ponad 120 miejscach.

PiS przeciw umowie z Mercosur

Poparcie dla protestujących wyraziło Prawo i Sprawiedliwość. Szef klubu Mariusz Błaszczak ocenił, że manifestacje "to wyraz desperacji i sprzeciwu wobec polityki rządu i UE".

Głos zabrał również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Kolejny raz rząd Tuska oszukuje polskie społeczeństwo, nie robiąc nic, by tę umowę zablokować. Lekceważy głos polskiej wsi. Igra ze zdrowiem konsumentów, narażając ich na choroby. Rolnicy protestują w interesie nas wszystkich! Tu chodzi zarówno o zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe naszych rodzin, jak i o przyszłość krajowego rolnictwa. Wspierajmy rolników! #StopMercosur" – napisał Kaczyński na portalu X.

Ziobro: Tusk chroni interesy Berlina

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych również poseł PiS Zbigniew Ziobro.

"Umowa z Mercosur to pozbawienie polskich rodzin dostępu do zdrowej polskiej żywności. To skazanie naszych dzieci na faszerowane chemią niskiej wartości mięso i warzywa. To załamanie strategicznego dla bezpieczeństwa kraju polskiego rolnictwa" – napisał były minister sprawiedliwości na portalu X.

Gorzkie słowa padły pod adresem szefa rządu i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Polski premier wciąż jeszcze mógłby zablokować umowę, ale mamy niemieckiego premiera, który chroni interesy Berlina i zamiast bronić polskich rolników już ogłosił, że Mercosur jest dobry. Nie dodał jednak, że dobry tylko dla Niemców. A co najsmutniejsze sekunduje mu w tym PSL" – stwierdził Ziobro.

