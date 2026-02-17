Solidarność Ziemi Radomskiej publikuje "Alert" i reaguje na skandal w Radomiu

W Radomiu doszło do skandalicznego wydarzenia. Zastępca prezydenta miasta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska-Wilk pochwaliła się w mediach społecznościowych imprezą zorganizowaną w ramach obchodów 50. rocznicy radomskiego Czerwca '76. Zabawa odbywała się w "klimacie PRL". Pojawiły się nawet osoby przebrane za funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ZOMO.

W czerwcu 1976 r. w Radomiu i kilku innych innych polskich miastach doszło do strajków, które zostały brutalnie stłumione przez komunistyczne władze. W samym Radomiu w czasie protestów zginęły dwie osoby.

"Prowokacyjne zachowanie"

Działacze Solidarności Ziemi Radomskiej wydali oświadczenie, w którym określili wydarzenie zorganizowane przez władze Radomia jako "prowokacyjne zachowanie". "To nie jest kwestia złego smaku. To kolejne wyzwanie dla sumień Polaków: czym było poniewieranie obywateli przez komunę i jej funkcjonariuszy? Czym były ścieżki zdrowia, zbite plecy, odbite nerki, miażdżone twarze i ręce oraz zwolnienia z pracy? Czym była śmierć zakatowanego księdza Romana Kotlarza, bo błogosławił protestujących robotników? Czym jest władza występująca przeciw narodowi? To prowokacyjne zachowanie władzy może doprowadzić do kolejnej, smutnej powtórki z historii" – czytamy w oświadczeniu, które zostało przesłane do naszej redakcji.

Cały komunikat poniżej:

"Nasz Polski Alert"

Wcześniej działacze Solidarności Ziemi Radomskiej wydali "Nasz Polski Alert". Zwrócili uwagę, że "Polska doświadcza łamania prawa, co w sposób oczywisty podważa podstawy Państwa, będącego dziełem prawa. Samo pojęcie prawa stało się wieloznaczne. Polacy doświadczają destrukcji informacji, wiedzy, poczucia tożsamości i moralności".

"Gospodarka polska doświadcza celowych barier rozwoju, będących skutkiem fałszywych doktryn i ideologii, takich jak Zielony Ład. O ekologię należy dbać, ale w sposób rozumny, a spekulacja opłatami klimatycznymi jest szkodliwa, bo prowadzi do obniżenia zyskowności firm i spadku rentowności inwestycji, spowodowanych niekoniecznym wzrostem cen energii" – czytamy.

"Nasz Polski Alert" poniżej:

Czytaj też:

Potańcówka z okazji tragicznego Czerwca '76. Szokująca zabawa w Radomiu