PE przegłosował nowe cele klimatyczne. Bryłka: To regulacje oderwane od realiów

"Właśnie Parlament Europejski przegłosował wiążący cel klimatyczny UE na rok 2040, który ma zmniejszyć netto emisję gazów cieplarnianych o 90 procent w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Ma on uzupełnić już istniejące cele: 55 procent do 2030 i neutralność klimatyczna do 2050 jako prawnie wiążące zobowiązania UE" – przekazała europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

Polityk stwierdziła, że Europejski Zielony Ład i realizacja polityki klimatycznej to obecnie nie tylko "najważniejsza strategia Unii konsekwentnie realizowana od wielu lat", ale także "symbol szaleństwa".

"To regulacje oderwane od realiów świata, zdrowego rozsądku i niszczące przemysł, rolnictwo, ale również finanse przeciętnego gospodarstwa domowego. Regulacje narzucane wbrew wynikom gospodarczym i woli coraz większej liczby państw członkowskich i Europejczyków" – podkreśliła Bryłka i dodała, że chaos w przepisach klimatycznych to główna broń Komisji Europejskiej oraz główna wymówka kolejnych polskich rządów.

Unijna polityka drenuje portfele

Unia Europejska forsuje bardzo kosztowną tzw. politykę klimatyczną. Ogromne koszty finansowe dla obywateli w sztuczny sposób generuje system opłat EU ETS (Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji). Jego głównym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez nadanie im wartości rynkowej.

UE ustala roczne limity emisji dla sektorów objętych ETS, takich jak wytwarzanie energii, przemysł ciężki i lotnictwo. Przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać uprawnienia do emisji. Im więcej CO2 emituje dana firma, tym więcej musi zapłacić za uprawnienia. Koszty te są następnie przenoszone na konsumentów poprzez wzrost cen towarów i usług.

Na początku listopada ubiegłego roku ministrowie ds. klimatu państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie w sprawie ustanowienia tzw. nowego celu klimatycznego. Do 2040 r. emisje gazów cieplarnianych na terytorium Unii mają zostać zredukowane o 90 proc. względem roku 1990.

