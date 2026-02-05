PiS: Radykalne decyzje rządu spowodowały deficyt pelletu. Poseł tłumaczy

W Polsce narasta poważny kryzys związany ze zbyt małą dostępnością pelletu – kluczowego paliwa dla systemów tzw. ekologicznego ogrzewania domów. Politycy PiS alarmują, że to rezultat niemądrej polityki polskich władz. Poseł Katarzyna Czochara złożyła w tej sprawie pilną interpelację.

Poseł PiS: Polacy marzną, a Ministerstwo Klimatu bawi się w ideologię

"Polacy marzną, a Ministerstwo Klimatu bawi się w ideologię! W środku mroźnej zimy pellet stał się towarem deficytowym. Dlaczego? Bo radykalne decyzje o wstrzymaniu wycinek w polskich lasach odcięły producentów od surowca. To prosta zależność: brak drewna = brak pelletu = astronomiczne ceny!" – napisała parlamentarzystka PiS.

"Złożyłam interpelację do MKiŚ. Żądamy konkretów: kiedy surowiec wróci na rynek i dlaczego interesy lobbystów są ważniejsze od ciepła w domach zwykłych Polaków? Stop paraliżowi energetycznemu!" – zaapelowała we wpisie na X.

twitter

Puste składy opału i hurtownie

Z całej Polski napływają sygnały o pustych składach opału i hurtowniach, które wprowadzają ostre limity sprzedaży. W wielu miejscach klienci mogą kupić tylko minimalne ilości – często zaledwie zapas na kilka dni. Zdarza się, że zamówienia złożone jeszcze w grudniu do dziś nie zostały zrealizowane. W sklepach budowlanych pellet bywa dostępny wyłącznie w pojedynczych workach, które znikają natychmiast po dostawie.

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ dotyczy przede wszystkim osób korzystających z tzw. ekologicznego ogrzewania. W ostatnich latach tysiące gospodarstw domowych, zachęcanych programami modernizacji, zrezygnowało ze starych pieców na rzecz kotłów pelletowych. Dziś wielu z nich zostało praktycznie uzależnionych od jednego rodzaju paliwa, którego zaczyna dramatycznie brakować.

Czytaj też:

Motyka: Fala mrozów dowiodła, że Polska jest bezpieczna energetycznie