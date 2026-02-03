Motyka: Fala mrozów dowiodła, że Polska jest bezpieczna energetycznie

– Dzisiaj rano padł kolejny rekord, jeżeli chodzi o wytworzenie energii, jeżeli chodzi o zdolności naszego systemu do tego, żeby tę moc wygenerować – poinformował we wtorek w Polsat News minister energii Miłosz Motyka.

Polityk PSL przekonuje, że w czasie rekordowych mrozów, polski sektor energetyczny stanął na wysokości zadania i wygenerował rekordowe ilości energii, przy jednoczesnym eksporcie.

– Rekordowo dużo mocy zużyliśmy i rekordowo dużo mocy wygenerowaliśmy. Nasz system działał stabilnie, bezpiecznie, w pełni wydolnie, jeszcze do tego eksportując energię. W tym zakresie po raz kolejny potwierdziło się to, że Polska jest bezpieczna energetycznie przy rekordowo wysokim zapotrzebowaniu – kontynuował minister.

We wtorek rano operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE zanotował najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc: 27,7 GW netto. Z kolei tuż przed południem zanotowano rekordową generację źródeł – 29,8 GW netto czyli 31,3 GW brutto.

OZE nie tak istotne

Szef resortu energii pytany o udział odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu Polakom elektryczności w ostatnich dniach, przyznał, że "generacja z odnawialnych źródeł w tym momencie będzie istotnie mniejsza niż latem". Podkreślił jednak, że w porównaniu z poprzednimi latami, zarówno rządów koalicji, jak i Prawa i Sprawiedliwości, "udział odnawialnych źródeł w tym roku jest najwyższy i się zwiększa".

Minister energii powiedział, że według prognoz jego resortu, w 2040 roku w szczytowym momencie Polska będzie w stanie wygenerować 45 gigawatów mocy. Motyka przyznał, że wysoka intensywność systemu elektroenergetycznego może przez jakiś czas odbijać się na wysokościach rachunków za prąd, jednak zapowiedział również wzmożone prace nad budową elektrowni jądrowych. Na pytanie, ile takich elektrowni powstanie na terenie Polski, polityk PSL odpowiedział: – Zależnie od tego, ile powstanie małych modułowych reaktorów. W planie polskiej energetyki jądrowej mamy dwie, natomiast ten plan teraz będziemy aktualizować.

