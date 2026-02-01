Drogi prąd i ogrzewanie. Ekonomista mówi, co Polska powinna zrobić z ETS

W Polsat News Grzegorz Jankowski i Joanna Miziołek pytali ekonomistów Cezarego Mecha i Michała Sztokfisza o kolejne wzrosty cen za energię i ogrzewanie wynikające z unijnego "klimatycznego" systemu ETS, w którym decyzją polskich władz uczestniczą Polacy. Dalsze drastyczne podniesienie kosztów życia nastąpi, jeśli w Polsce wdrażany będzie nakazany przez Brukselę ETS 2. W Polsce ceny ogrzewania podskoczą nawet o 150 procent.

Ekonomista: ETS na śmietnik

Cezary Mech, że Polska powinna zrobić to, o czym w programach Jankowskiego jest mówiono od dłuższego czasu, i co robi w USA administracja prezydenta Trumpa, czyli wyrzucić ETS na śmietnik. Ekonomista przypomniał, że Chińczycy, którzy rocznie spalają pięć miliardów ton węgla, Indie oraz USA korzystają z węgla na potęgę, więc dlaczego malutka w porównaniu do nich Polska miałaby dobrowolnie rezygnować z tego surowca, mając go pod dostatkiem.

Mech powiedział, że powinniśmy naśladować Chińczyków, ponieważ to oni mają potężną gospodarkę, a prąd cztery razy tańczy niż Europa z ETS-em i innymi obwarowaniami. Przez regulacje Unii Europejskiej od 1 stycznia rachunki w Polsce skoczą, tłumaczył, natomiast wejście w życie ETS 2 w 2027 roku oznaczać będzie drastyczny wzrost cen ogrzewania, ponieważ podatek ten obejmie domy i mieszkania.

Cezary Mech: Droga energia – Polska na ochotnika

Ekspert podkreślił, że marnowanie pieniędzy na ETS stanowi tylko część problemu. – Większa część problemu jest taka, że skoro my płacimy cztery razy więcej za energię niż Chińczycy, a jesteśmy krajem, który ma największy udział przemysłu w Europie [...] to oznacza, że my nigdy nie będziemy tak konkurencyjni cenowo jak oni – powiedział Mech. Ponadto, tak wysokie ceny energii oznaczają, że pracodawcy zamiast podwyżek dla pracowników muszą wydawać pieniądze na sztucznie zawyżone "klimatycznymi" regulacjami ceny prądu. – [...] Jak my mamy cokolwiek robić dla naszego przemysłu, jeśli sami na ochotnika sprawiamy, że mamy drogą energię – zapytał retorycznie Cezary Mech.

